गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? जानें हाई कोलेस्ट्रॉल में इसे पीने का सही तरीका और फायदे

Warm water to reduce cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ना दिल की बीमारी सहित कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में गर्म पानी जैसी छोटी-छोटी चीजों की मदद, क्या इसे कम कर सकता है। जानते हैं।

Tips to reduce cholesterol: कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शरीर की कई समस्याओं का कारण बनता है। दरअसल, जब शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (Bad cholesterol) जमा होने लगता है तो ये ब्लड वेसेल्स की दीवारों पर मोल्यूकुल्स बना कर चिपकने लगता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और हाई बीपी, स्ट्रोक और कार्डिक अरेस्ट का खतरा पैदा करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम शुरुआत से ही अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने की कोशिश करें। जिसके लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि गर्म पानी पीना(Warm water to reduce cholesterol in hindi)

गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है-Does warm water reduce cholesterol in hindi?

गर्म पानी पीने के फायदे (Warm water benefits) कई हैं। ये असल में एक आसान तरीका है ब्लड वेसेल्स का साफ करने का। ये हम नहीं बल्कि वैद्यनाथ आयुष क्लीनिक, लखनऊ के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. आनंद ओझा का कहना है। दरअसल, उनके अनुसार आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर मूल रूप से 50-70% पानी से बना है। जैसे कि खून में में 83% पानी होता है, पतली मांसपेशियां 75% पानी से बनी होती हैं, हड्डियों में 22% पानी होता है। मस्तिष्क में 74% पानी होता है और इसके अलावा शरीर के लिए आसानी से साफ करने वाले तत्व के रूप में पानी बहतरीन काम करता है। ऐसे में जब आप गर्म पानी पीते (Can drinking hot water reduce cholesterol) हैं तो ये इस सभी अंगों से हो कर गुजरता है और इन्हें डिटॉक्सीफाई करता है।

अब बात रही कोलेस्ट्रॉल की तो, ये लिपिड (Lipid) जो कि ब्लड वेसेल्स से चिपकने लगते हैं। जब आप ज्यादा ऑयली और अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं तो इनसे बने लिपिड ब्लड वेसेल्स में चिपकने लगते हैं और प्रारंभिक रूप से ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता छोटा कर देते हैं। इससे दिल पर प्रैशर पड़ता है और शरीर के कई अंगों तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो, गर्म पानी इन्हीं लिपिड्स को साफ करने का काम करते हैं और इस कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं।

हाई कोलेस्ट्रोल में गर्म पानी पीने के फायदे-Warm water benefits in high cholesterol

हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए गर्म पानी के कई फायदे हैं। जैसे कि

-गर्म पानी ब्लड वेसेल्स में चिपके फैट मोल्यूकुल्स को पिघला कर हटाने में मदद करता है, जिससे ब्लज वेसेल्स साफ हो सकें।

-गर्म पानी ब्लड वेसेल्स में चिपके लिपिड्स को साफ करता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेन को बढ़ावा देता है।

-गर्म पानी ऑयली फूड और ट्राइग्लीसराइट्स जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण, उसे कम करने में मदद करता है।

-खाने के बाद जैसे ही आप गर्म पानी पीते हैं, ये कोलेस्ट्रोल को शरीर में जमा नहीं होने देता।

-गर्म पानी आपकी धमनियों और नसों को आपके पूरे शरीर में खून को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने और ले जाने में मदद करता है, जिससे सभी अंग स्वस्थ रहते हैं।

-गर्म पानी पूरे शरीर को सही से डिटॉक्स करती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है।

हाई कोलेस्ट्रोल में गर्म पानी पीने का सही तरीका

आयुर्वेद के अनुसार हाई कोलेस्ट्रॉल में गर्म पानी पीने का सही तरीका है इसे सुबह खाली पेट पीना। ध्यान रखें कि पानी लगभग 120 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस और शहद जैसी चीजों को मिला कर भी पी सकते हैं।

