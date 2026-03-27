क्या वाकई जीरा और अजवाइन का पानी पीने से वजन कम होता है? जानें कैसे मिलता है शरीर को फायदा

jeera Ajwain Water Benefits in Hindi: अगर आप रोज सुबह जीरा और अजवाइन का पानी पिएंगे तो इससे आपको वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है।

jeera ajwain water

Jeera Ajwain Water for Weight Loss: जीरा और अजवाइन भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाले आम मसाले हैं। जीरा और अजवाइन, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है, जो पाचन-तंत्र में सुधार करता है। ज्यादातर लोग जीरा और अजवाइन का उपयोग खाने में मसाले के तौर पर करते हैं। वहीं, कुछ लोग जीरा और अजवाइन का पाउडर के रूप में भी सेवन करते हैं। लेकिन, आप जीरा और अजवाइन का पानी बनाकर भी पी सकते हैं। कहा जाता है कि अगर जीरा और अजवाइन का पानी रोजाना पिया जाए, तो इससे वेट लॉस में काफी मदद मिल सकती है। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं जीरा और अजवाइन का पानी पीने से वेट लॉस में कैसे मदद मिलती है?

जीरा और अजवाइन का पानी पीने के फायदे क्या हैं?

जीरा और अजवाइन का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप रोज सुबह जीरा और अजवाइन के पानी का सेवन कर सकते हैं।

पाचन क्रिया में होता है सुधार

जीरा और अजवाइन का पानी पीने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता है। जीरा और अजवाइन, दोनों ही पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप रोजाना इस ड्रिंक का सेवन करेंगे, तो इससे गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इस पानी को पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद मिलती है। जब पाचन क्रिया सही तरीके से काम करती है, तो वजन भी कंट्रोल में बना रहता है।

मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है

जीरा और अजवाइन का पानी मेटाबॉलिज्म के लिए भी फायदेमंद होता है। इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। रोजाना इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म तेजी से काम करता है और वेट लॉस में मदद मिलती है। इससे कैलोरी और फैट बर्न में मदद मिलती है।

शरीर को डिटॉक्स करने में मदद

जीरा और अजवाइन का पानी पीने से शरीर में जमा सारे विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप रोजाना इस पानी को पिएंगे, तो इससे शरीर हल्का महसूस होगा और सेहत में भी सुधार होगा। जीरा और अजवाइन का पानी पीने से फैट बर्न में मदद मिलती है। इससे कैलोरी कम होती है और शरीर में जमा सारा फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है।

बेली फैट कम करने में असरदार

अगर आप बेली फैट से परेशान हैं, तो जीरा और अजवाइन का पानी पीना काफी असरदार साबित हो सकता है। इस पानी को पीने से बेली फैट को बर्न करने में मदद मिल सकती है। जीरा और अजवाइन का पानी पीने से सिर्फ पेट की चर्बी कम नहीं होती है, इससे आपका वजन भी कंट्रोल में बना रहता है।

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जीरा और अजवाइन का पानी कैसे पिएं?

आप जीरा और अजवाइन का पानी रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं।

इसके लिए आप 1-1 चम्मच जीरा और अजवाइन लें।

इसे रातभर पानी में भिगोकर रख दें।

सुबह इस पानी को उबालें और छानकर पी लें।

रोज सुबह इस ड्रिंक को खाली पेट पीने से आपको कई लाभ मिलेंगे।

Highlights:

अगर आप रोज जीरा और अजवाइन का पानी पिएंगे तो इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।

जीरा अजवाइन की ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इससे फैट बर्न करने में भी मदद मिलती है।

इस पानी को पीने से पाचन-तंत्र भी मजबूत बनता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।