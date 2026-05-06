क्या बार-बार बीमार पड़ना कमजोर इम्यूनिटी का संकेत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डाइट में क्या खाएं?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 6, 2026 10:50 AM IST
Medically Verified By: Dr Pankaj Bansal
हमारा शरीर एक बेहद जटिल और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन की तरह काम करता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मशीन की तरह की बर्ताव करना शुरू कर दें। बस आपको यह समझना है कि शरीर एक ऐसी मशीन है, जिसके जैसी कोई दूसरी मशीन आज तक बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बना पाएं हैं। शरीर की अलग-अलग प्रोसेस हैं, जो अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और एक प्रोसेस इतनी जटिल है कि उसे समझना भी इतना आसान नहीं है और ऐसी ही प्रोसेस है हमारी इम्यूनिटी। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो डिफेंस मैकेनिज्म है और और हमें अलग-अलग प्रकार के रोगों व इन्फेक्शन आदि से बचाने का काम करता है। लेकिन अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है? नोएडा के Sharda Care Healthcity हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन और डाइट एक्सपर्ट डॉ. पंकज बंसल ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।
अगर आप सीधा जवाब चाहते हैं, तो उसका जवाब है “हां! अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है।” लेकिन सीधा जवाब जानने का फायदा भी तब होगा, जब आप उसके पीछे की प्रोसेस को जानेंगे ताकि इस समस्या को होने से रोक पाएं। दरअसल, आपको अलग-अलग बीमारियों व संक्रमण आदि होने का खतरा लगातार बना रहता है और आपका इम्यून सिस्टम लगातार आपको इनसे बचाने का काम करता है। जब इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, तो आप किसी न किसी बीमारी या संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। मजबूत इम्यूनिटी के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स तो हैं ही साथ ही में बहुत सी चीजें हैं, जिनके बिना रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है।
इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर शरीर कोई विशेष संकेत नहीं देता है, लेकिन इसके बाद दिखने वाले लक्षण स्पष्ट रूप से इम्यून सिस्टम कमजोर होने की ओर ही इशारा करते हैं जैसे
हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ठीक से काम करने के लिए कई चीजें सही होना जरूरी है, जैसे पाचन क्रिया का ठीक होना, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना और लाइफस्टाइल सही होना आदि। अगर बात करें कि आखिर किस कारण से इम्यूनिटी खराब होती है उनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हो सकता है -
diet for strong immunity (this image is generated by chatgpt)
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में डाइट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए आपको अपनी डाइट में कुछ खास चीजों जैसे संतरा, अमरूद, पालक, दालें, सूखे मेवे और बीज आदि। ध्यान रखें कि आपकी डाइट में विटामिन सी, डी और जिंक जैसी जरूरी पोषक तत्वों वाले फूड्स जरूर शामिल हों। अन्य जरूरी पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम ल प्रोटीन आदि का भी जरूरत ध्यान रखें, क्योंकि बैलेंस डाइट ही इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा आपको पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है।
साथ में इस बात का ध्यान भी रखें कि आपकी सही और हेल्दी डाइट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में सिर्फ तभी मदद कर पाएगी जब आप अपना लाइफस्टाइल सही रखेंगे जैसे -
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ इम्यूनिटी से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देना है और इसमें जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो इसके लिए किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
मायाल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस/क्रोनिक फटीग सिंड्रोम (एमई/सीएफएस) एमई/सीएफएस गंभीर थकान और थकावट है जो कम से कम छह महीने या उससे ज़्यादा समय तक रहती है।
बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी और प्रोटीन से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए।
जी हां, मसाले शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लहसुन, अदरक, लौंग, सौंफ, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं।
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