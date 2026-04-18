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क्या आम खाने से शुगर बढ़ता है? डॉक्टस से जानें इसे खाने का सही तरीका

Does mango raise blood sugar quickly: आम स्वाद में काफी मीठा होता है, इसलिए कई डायबिटीज मरीज इसका सेवन करने से परहेज करते हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं क्या आम खाने से शुगर बढ़ता है?

क्या आम खाने से शुगर बढ़ता है? डॉक्टस से जानें इसे खाने का सही तरीका
Sugar patient can eat mango
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vighnesh Y

Written by Kishori Mishra |Published : April 18, 2026 4:50 PM IST

Sugar patient can eat mango : गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में कई तरह के फल मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन आम एक ऐसा फल है, जो इस सीजन का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। फलों का राजा होने के साथ-साथ यह कई के गुणों का भंडार होता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, विटामिन A जैसे कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो स्किन से लेकर पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन डायबिटीज मरीजों को अक्सर आम खाने को लेकर सवाल रहता है कि क्या उनके लिए आम खाना सुरक्षित है? क्या आम खाने से शुगर बढ़ती है? आइए इस विषय को हम आसान भाषा में समझते हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने डॉ. विघ्नेश वाई, यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद में सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से आसान भाषा में समझते हैं कि क्या डायबिटीज खाने से शुगर बढ़ता है?

क्या होता है आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर कंटेंट?

डॉक्टर विघ्नेश कहते हैं कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 41 से 60 के बीच होता है, जो इसे मीडियम रेंज में रखता है। वहीं, 100 ग्राम आम में लगभग 14 ग्राम नैचुरल शुगर होता है। पका हुआ आम ज्यादा जल्दी शुगर बढ़ा सकता है। वहीं, कच्चे आम की बात करें, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।

इसके साथ ही 100 ग्राम आम में लगभग 1.6g फाइबर होता है, जो शुगर के अवशोषण को थोड़ा धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। ऐसे में आम के इस सीजन में शुगर मरीज आम खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें। ज्यादा आम खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है।

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1 दिन में शुगर मरीज कितना आम खा सकते हैं?

डॉक्टर विघ्नेश कहते हैं अगर आपको शुगर बढ़ने का खतरा रहता है, तो आप 1 छोटा आम यानि लगभग 150 ग्राम आम खा सकते हैं। वहीं, अगर आपको पहले से डायबिटीज की परेशानी है, तो आप पूरे दिन में आधा आम खआएं। आम का अधिक मात्रा में सेवन करने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है।

आम कैसे खाएं ताकि शुगर न बढ़े?

अगर आप सही तरीके से आम खाते हैं, तो इससे काफी हद तक शुगर स्पाइक होने से रोका जा सकता है, जैसे-

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  • आम को प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाने की कोशिश करें, जैसे- आप इसे दही या फिर सीड्स और बादाम के साथ मिक्स करके खा सकते हैं।
  • ज्यादा पके हुए आम खाने के बजाय थोड़े से कच्चे आम खाएं, क्योंकि इसका GI कम होता है।
  • आम को सलाद या फिर स्मूद बनाकर खाएं।
  • कभी भी खाली पेट आम न खाएं, इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है।
  • मैंगो जूस के बजाय पूरा फल खाएं। दरअसल, जूस बनाने से इसका फाइबर कंटेंट कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ सकता है।

Highlights

  • शुगर मरीज आम का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं।
  • आम में फाइबर होता है, जो शुगर के अवशोषण को थोड़ा धीमा कर सकता है।
  • डायबिटीज मरीज आप को प्रोटीन या फिर फाइबर युक्त आहार के साथ मिक्स करके खा सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More