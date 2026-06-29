आम खाने से वजन घटता है या बढ़ता है? जानें साइंस इस बारे में क्या कहता है?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 29, 2026 8:03 AM IST
गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा अगर याद किसी चीज की आती है तो वह आम होता है, आम फलों का राजा तो होता ही है गर्मियों में लोगों के दिलों पर भी राज करता है। गर्मियों में लोग आम के मानो दीवाने हो जाते हैं, कोई सलाद में खाना पसंद करता है तो कोई मैंगो शेक बनाकर उसे पीना पसंद करता है। लेकिन अक्सर यह सवाल दिमाग में रहता है कि कहीं आम खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन आम तो एक फ्रूट है और फ्रूट तो वजन कम करने में मदद करते हैं। अक्सर हम इसी में कन्फ्यूज हुए रहते हैं और ऐसे में कई बार आम का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन यह कन्फर्म तो करना पड़ेगा कि आखिर आम खाने से वजन कम होता है या फिर वजन बढ़ता है? इस लेख में फैक्ट्स के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम खाना शरीर का वजन कम करने में मदद करता है या फिर बढ़ाता है।
अब अगर हम आपको कंफ्यूज करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि आम का सेवन करना आपके वजन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्योंकि यह आम पर नहीं बल्कि आपकी संपूर्ण डाइट और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन अगर साइंस के फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम आम में लगभग 60 कैलोरी होती हैं। आम दरअसल मीठा होता है और इसमें नेचुरल शुगर (Fructose) होता है। अब शुगर है तो वह आपका वजन भी बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें फाइबर और वाटर कंटेंट भी होता है, जो वजन कम करने में मदद करता है।
अब बात करते हैं कि अगर आप आम खाते हैं तो वह आपका वजन घटाएगा या बढ़ाएगा। अगर आपको आम इतने पसंद हैं कि आप दिन में 3 से 4 आम खा जाते हैं, तो शरीर का वजन बढ़ेगा ही क्योंकि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। वहीं अगर आप पर्याप्त शारीरिक गतिविधी नहीं कर रहे हैं, तो तो लिमिट मात्रा में खाया गया आम भी आपका वजन बढ़ा देता है।
अभी हमने आपको ऊपर बताया कि आम में नेचुरल शुगर होता है, तो आपको उसमें शुगर के साथ-साथ नेचुरल शब्द भी है। वहीं आजकल मिलने वाले शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स में रिफाइंड शुगर या अन्य प्रोसेस्ड शुगर का इस्तेमाल होता है, जबकि आम में नेचुरल शुगर होती है और साथ ही में फाइबर व पानी भी होते हैं जो शुगर को ब्लड में तेजी से घुलने नहीं देते हैं।
अगर आम का सेवन सही तरीके से किया जाए तो वजन कम कम करने में भी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि यह फाइबर और पानी से भरपूर होता है जो वजन कम करने में मदद करता है और आपके पेट को फुल रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करती है ताकि आपका शरीर सही तरीके से काम करता रहे।
अब आप सोच रहे होंगे कि कितना आम खाना चाहिए, तो आपको बता दें कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ और आपको आम पसंद है तो एक दिन में आधा आम ही खाएं और साथ ही में अन्य शुगर फूड्स से परहेज करें। वहीं अगर आपका वजन सामान्य है और आप उसे मेन्टेन रखना चाहते हैं, तो आप एक सामान्य आकार का आम खा सकते हैं लेकिन आपको उसे एक दिन में दो बार करके खाने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आपका वजन कम है और आप बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप एक बड़े आकार का आम भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इन तीनों मामलों में एक्सरसाइज करना जरूरी है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल यह जानकारी देना है कि आम का सेवन करने से वजन बढ़ता है या कम होता है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।