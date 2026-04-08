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Mango side effects : क्या आम खाने से बढ़ जाता है यूरिक एसिड?

गर्मियों में जब आम बड़ी मात्रा में तब इस फल को लेकर कई प्रकार के सवाल भी उठते हैं। इन्हीं सवालों में से एक है आम खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्या वाकई आम खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है या नहीं।

Mango side effects : क्या आम खाने से बढ़ जाता है यूरिक एसिड?
आम खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है या नहीं, आइए जानते हैं डॉक्टर से
VerifiedMedically Reviewed By: Dt. Pranjal kumat

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 8, 2026 2:00 PM IST

Does Eating Mango Cause High Uric Acid: गर्मियों के मौसम में एक बड़ी मात्रा में आम आते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम स्वाद के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होता है। पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि आम में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आम में हेल्दी फैट भी पाया जाता है, जो समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन आम खाते समय दिमाग में कई तरह के सवाल भी आते हैं। इन सवालों में सबसे प्रमुख है कि क्या आम खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाता है? अब आम का सीजन आ चुका है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं आम खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है या नहीं (kya aam khane se uric acid badhta hai)। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट प्रांजल कुमत।

Mango in uric acid आम खाने को लेकर कई प्रकार के सवाल होते हैं।

यूरिक एसिड क्या होता है?

प्रांजल कुमत का कहना है कि यूरिक एसिड शरीर में बनने वाली एक प्राकृतिक गंदगी है। यह मुख्य रुप से प्यूरिन (Purine) नामक पदार्थ के टूटने से बनता है। यह आमतौर पर किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब किसी भी कारण से शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनने लगता है, तो किडनी इसे सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है। किडनी से फिल्टर को बाहर न निकलने पर यूरिक एसिड खून में जमा होकर हाइपरयूरिसीमिया (Hyperuricemia) की स्थिति पैदा करता है।

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क्या आम खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है?

इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। किसी भी तरह से आम खाने से यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती है। आम में प्यूरिन कम मात्रा में होता है, इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि आम खाने से शरीर का यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हालांकि

आम में मौजूद फ्रक्टोज (natural sugar) शरीर में जाकर यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है, जब आप एक बार में बहुत बड़ी मात्रा में आम खाते हैं। डाइटिशियन बताती हैं कि एक बार में 4 या 5 आम खाने से शरीर में फ्रक्टोज मेटाबोलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसके कारण यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या देखी जाती है। पर इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं।

यूरिक एसिड मरीजों के लिए आम खाना सही है या नहीं?

प्रांजल कुमत कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूरिक एसिड के मरीजों को आम बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अगर आम सीमित मात्रा में खाएं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ने की परेशानी नहीं होती है। अगर आपको यूरिक एसिड या गठिया (Gout) की समस्या है, तो दिन में 1 छोटा या मध्यम आकार का आम पर्याप्त है। यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 1 दिन में 1 बार आम खाना सही है।

गर्मियों में आपको आम खाने से यूरिक एसिड या कोई अन्य परेशानी न हो इसके लिए आम का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। एक दिन में 1 से 2 मध्यम आकार से आम खाना पर्याप्त होता है। एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में आम खाने से बचें।

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Highlights

  • गर्मियों में आम बड़ी मात्रा में खाए जाते हैं।
  • आम में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं।
  • आम खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More