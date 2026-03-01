क्या घी खाने से मोटापा बढ़ता है? जानिए Ghee से खाना पकाने के आसान से टिप्स

Does ghee increase fat : घी स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके अनगिनत नुकसान बता देते हैं। आइए जानते हैं घी खाने के क्या फायदे और सरसों तेल के बारे में-

Ghee

Benefits of eating ghee daily : घी हमेशा से भारतीयों की डाइट का हिस्सा रहा है। हालांकि, किसी ने यह गलतफहमी फैला दी थी कि घी आपका फैट बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से लोगों ने घी खाना छोड़ दियाता, लेकिन अब लोग समझ गए हैं और हेल्दी फैट के तौर पर घी को खाना शुरू कर रहे हैं। वहीं, अब लोग खाना बनाने में सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, वैसे तो यह हमेशा से ही भारतीय घरों की रसोई का अहम हिस्सा रहा है। खैर, यहां हम आपको घी या सरसों के तेल के सही इस्तेमाल और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। आइए डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी से जानते हैं घी और सरसों तेल के फायदे क्या हैं और कैसे सही तरीके से करें इनका सेवन?

क्या घी खाने से मोटापा बढ़ता है?

पहले हम आपका यह संदेह दूर कर देते हैं कि क्या घी खाने से फैट बढ़ता है। यह बिल्कुल गलत थ्योरी है। घी सदियों से हमारे आयुर्वेदिक पोषण का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है और जब इसे सही मात्रा में खाया जाता है, तो यह ओमेगा-9 फैटी एसिड का एक अच्छा सोर्स है। सरसों का तेल, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कई पहाड़ी और तटीय इलाकों में होता है, नैचुरली एंटी-इंफ्लेमेटरी और दिल के लिए अच्छा होता है।

स्वाद की बात करें, तो सरसों के तेल में एक तीखापन और महक होती है, जो ताज़ी हरी सब्जियों और पारंपरिक डिशेज़ में जान डाल देती है। घी की बात करें, तो यह अपनी रिच, नटी खुशबू से डिशेज़ में एक शानदार स्वाद जोड़ता है, जिसे रिफाइंड तेल बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते।

घी और सरसों के तेल से खाना बनाने के आसान से टिप्स क्या हैं?

अगर आप सरसों के तेल से खाना बना रहे हैं, तो इसकी तीखी गंध को कम करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जा सकता है जब तक यह अपने स्मोक पॉइंट तक न पहुँच जाए, फिर अपनी तैयारी शुरू करने से पहले इसे लगभग 160–170°C तक ठंडा कर लें।

घी की बात करें, तो यह खाना बनाने के मीडियम और फिनिशिंग एलिमेंट दोनों के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है। खाना बनाते समय थोड़ा इस्तेमाल करना और बाकी आखिर में डालना, डिश को उसकी शानदार खुशबू बनाए रखने में मदद करता है।

घी या सरसों के तेल से खाना बनाने के फायदे क्या हैं?

सरसों का तेल दिल के स्वास्थ्य, सूजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोलकरने में मददगार साबित होता है, जबकि देसी घी पाचन को मजबूत करने, इम्यूनिटी को बढ़ाने और जोड़ों को मजबूत करने में फायदेमंद होत है। अगर आप सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं, तो इसे हाई फ्लेम पर बनाना सही है, जबकि घी हल्की आंच के लिए सही रहता है। इसे आप खाने में ऊपर से डालकर खा सकते हैं।

Highlights

घी में हेल्दी फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए अचछा होता है।

देसी घी और सरसो तेल पाचन के लिए अच्छा होता है।

घी को हमेशा हल्की आंच में ही पकाएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।