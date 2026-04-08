क्या केला खाने से पिंपल्स होते हैं? सोशल मीडिया हाईप या सच; जानिए एक्सपर्ट से

Kya Kela Khane se Pimple Hota Hai: केला खाने को लेकर कई बातें कहीं जाती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है कि केला खाने से पिंपल्स हो जाते हैं।

केला खाने से कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं।

Can Banana Cause Pimples: "ना ना मुझको केला बिल्कुल मत देना। मैं केला नहीं खाती हूं। मैंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे हैं, जिसमें कहा जाता है कि केला खाने से पिंपल्स हो जाते हैं। मैं तो यह भी सुना है कि केला जो है वो एक्ने की परेशानी को भी बढ़ा देता है।" अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया के वीडियो या आसपास के लोगों की बात सुनकर सिर्फ इसलिए केला खाना छोड़ दिया है, तो एक बार दोबारा सोच लीजिए। क्योंकि केला एक ऐसा फल है, जो सस्ता, आसानी से उपलब्ध और पोषण से भरपूर होता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या केला खाने से पिंपल्स (मुंहासे) हो सकते हैं? खासकर जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, उन्हें केला न खाने की सलाह दी जाती है। मेरी स्किन भी ऑयली है और मैंने ये बातें बहुत सुनी हैं। इसलिए आज मैं स्किन केयर एक्सपर्ट डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के साथ बातचीत करके आपको यह बताने जा रही हूं कि केला और पिंपल्स के बीच क्या संबंध है, क्या यह सच में केला खाने से पिंपल्स बढ़ाता है या सिर्फ एक मिथक है।

केला में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं?

सबसे पहले बात करते हैं केले के पोषक तत्वों की। केले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम, फाइबर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। केला एक फल है, जिसे खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि स्पोर्टस पर्सन अक्सर प्रैक्टिस करते समय और मैच के दौरान केला खाते हैं।

क्या केला खाने से पिंपल्स होते हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. चांदनी जैन गुप्ता बताती हैं कि सामान्य परिस्थितियों में केला खाने से पिंपल्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में अगर केला खाए जाए, तो यह पिंपल्स की परेशानी को बढ़ा देता है। दरअसल, 1 दिन में 1 से 2 पीस केला खाना शरीर के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा केला खाते हैं, तो इसमें मौजूद नेचुरल शुगर शरीर में इंसुलिन का लेवल को तेजी से बढ़ा देता है। जिसके कारण त्वचा में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जो पिंपल्स का कारण बनता है।

क्या ऑयली स्किन वाले केला खाएं तो पिंपल्स होते हैं?

हां, जिन लोगों की स्किन पहले से ऑयली है, वो अगर केला खाते हैं, तो चेहरे में ऑयल का प्रोडक्शन तेजी से होता है। इससे चेहरे पर पिंपल्स की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा केला ही नहीं, बल्कि खराब लाइफस्टाइल भी पिंपल्स का कारण होता है। ऑयली स्किन वाले केले के अलावा ज्यादा जंक फूड, पानी कम पीना और नींद की कमी जैसी आदतों को अपनाते हैं, तो इससे भी पिंपल्स की समस्या होती है। इसलिए पिंपल्स के लिए सिर्फ केले को दोष देना बिल्कुल गलत है।

अगर आप भी केला खाने को पिंपल्स से जोड़कर देखते हैं, तो यह बात पूरी तरह से गलत है। रोजाना 1 केला खाए तो इससे पिंपल्स की परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको केले से एलर्जी है, तो इसका सेवन सावधानी से करें।

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Highlights

केला खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

केला चेहरे पर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है।

1 दिन में ज्यादा केले खाने से पिंपल्स होते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।