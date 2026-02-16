Add The Health Site as a
डॉक्टर ने बताया, कब्ज के दूर करने में मदद करते हैं ये 3 फल; धीरे-धीरे दिखने लगेगा असर

Doctor Advise 3 best Fruits to get relief from Constipation: कब्ज की समस्या से परेशान लोगों को कीवी (kabj mein kiwi kha sakte hain), आलूबुखारा और नाशपाती को खाना शुरू कीजिए।

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 16, 2026 3:03 PM IST

Doctor Advise 3 Best Fruits to get Relief from Constipation : सुबह घंटों तक टॉयलेट में बैठने के बावजूद क्या आपका भी पेट साफ नहीं होता है? दिनभर आपको बदबूदार पाद आती है, जिससे आप शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं? अगर हां, तो आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। कब्ज से राहत दिलाने में कीवी, आलूबुखारा और नाशपाती आपकी मदद कर सकते हैं। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्या का कहना है कि कीवी, आलूबुखारा और नाशपाती शामिल करने से कब्ज की परेशानी दूर होती है।

कब्ज में कीवी के फायदे- Benefits of Kiwi in Constipation

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं कि कीवी अपने नैचुरल एंजाइम और फाइबर से गट मोटिलिटी को सपोर्ट (kabj mein kiwi kha sakte hain) करता है। कीवी खाने से खाना तेजी से पचता है। इस फल के फाइबर आंतों से गंदगी को मल द्वार तक धक्का देते हैं, इससे मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। कीवी खाने से सुबह पेट सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के साफ हो जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइटपर छपी एक रिसर्च बताती है कि कब्ज से परेशान व्यक्ति रोजाना सिर्फ 2 कीवी खाए, तो इससे उसके मल को नरम बनाने यह फल सही साबित हुआ है। कीवी खाने से कब्ज की परेशानी दूर होती है, यह बात रिसर्च में सामने आई है।

कब्ज में आलूबुखारा खाने के फायदे- Benefits of Plum Fruits in Constipation

डॉक्टर का कहना है कि प्रून्स या आलूबुखारा कब्ज की परेशानी को दूर करने में क्लिनिकली काम करते हैं क्योंकि उनमें फाइबर और सॉर्बिटोल होता है जो मल को नरम करता है। यह ऐसे पदार्थ हैं जो फ्री रेडिकल्स (free radicals) से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। आलूबुखारा ऑक्सीडेटिव तनाव के जोखिम को कम कर सकता है। यह फल आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करके कब्ज की समस्या को दूर रहता है। कब्ज में दिन में 1 आलूबुखारा खाना बहुत फायदेमंद होता है।

कब्ज में नाशपाती के फायदे- Benefits of Pear in Constipation

कब्ज को दूर करने में नाशपाती बहुत फायदेमंद फल होती है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर बताते हैं कि नाशपाती में सॉर्बिटोल नामक शुगर अल्कोहल होता है, जो आंतों में पानी खींचता है और पेट साफ करने में मदद करता है। सुबह नाश्ते के बाद नाशपाती खाने से कब्ज (Kabj Main Nashpati Khane ke Fayde) समेत विभिन्न प्रकार की पेट से जुड़ी बीमारी दूर होती है।

  • कब्ज में आलूबुखारा खाना फायदेमंद होता है।
  • कीवी खाने से मल मुलायम बनता है।
  • डॉक्टर ने इंस्टाग्राम शेयर किए हैं कब्ज दूर करने वाले फल

नोट- अगर आपको लगातार कब्ज की समस्या हो रही है, तो खानपान में बदलाव करने के साथ-साथ एक बार डॉक्टर से भी बात करें। लंबे समय तक कब्ज रहना किसी प्रकार की आंतों और पेट से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

