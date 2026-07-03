क्या दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करने वालों को भी प्रोटीन चाहिए, अगर हां तो फिर कितना?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : July 3, 2026 6:41 PM IST
ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब वे जिम स्टार्ट कर देते हैं, तब तो हर चीज में प्रोटीन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें दिनभर सिर्फ वही चीज खानी होती है, जिनसे उन्हें प्रोटीन मिल रहा हो। लेकिन अगर किसी कारण से जिम छूट जाती है, तो फिर वे धीरे-धीरे वे प्रोटीन का ध्यान रखना भी बंद कर देते हैं और फिर बस वही खाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन क्या शरीर को सिर्फ तभी प्रोटीन चाहिए होता है, जब आप जिम करते हैं? अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहा है और दिनभर में फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है तो क्या उसे प्रोटीन की जरूरत है? दरअसल, ये सवाल हमारे नहीं बल्कि आज के समय में ज्यादातर लोगों के होते हैं, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे और इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे।
ज्यादार लोगों में देखा है कि जब वे जिम कर रहे होते हैं या कोई अन्य एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं तब वे अपनी डाइट में प्रोटीन का बहुत ध्यान रखते हैं। नियमित रूप से व्हे प्रोटीन लेते हैं और साथ ही प्रोटीन रिच फूड्स को भी अपनी डाइट में एड करते हैं। जबकि अगर जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी छोड़ देते हैं, तो प्रोटीन लेना भी बंद कर देते हैं और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ मसल रिकवरी के समय ही काम आता है और वर्कआउट व स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद जब मसल टूट जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आपकी मसल भी नहीं टूटती, तो आपके शरीर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है और जितने प्रोटीन की जरूरत होती है वह डाइट की मदद से मिल जाता है।
Pubmed Central की एक रिपोर्ट में यह साबित किया गया है कि सिर्फ एथलीट या जिम जाने वाले लोग ही नहीं बल्कि जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल (जैसे कि ऑफिस में बैठकर काम करने वाले) है, उन्हें भी डाइट में प्रोटीन की जरूरत होती है। क्योंकि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ मसल बिल्ड करने के लिए ही नहीं बल्कि मसल मास को बनाए रखने के लिए भी पड़ती है। इसके अलावा रिसर्चर के अनुसार मसल बिल्ड करने व उसे मेन्टेन रखने के साथ-साथ प्रोटीन की जरूरत शरीर को अन्य कई कार्यों में भी पड़ती है जैसे -
अगर कोई व्यक्ति वर्कआउट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी छोड़ने के बाद प्रोटीन लेना भी छोड़ देता है, तो धीरे-धीरे उसका मसल मास कम होने लगता है। वहीं अगर प्रोटीन डाइट लेना नहीं छोड़ता और उसके शरीर को प्रोटीन मिलता रहता है, तो मसल मास को मेन्टेन रखने में काफी मदद मिलती है और मसल ठीक से अपना काम भी कर पाती हैं।
Pubmed Central के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर किसी की लाइफस्टाइल के अनुसार उनकी प्रोटीन की जरूरत भी अलग-अलग होती है, जो इस प्रकार है -
ऐसा नहीं हैकि आप सारा प्रोटीन एक बार में ही ले सकते हैं, जबकि दिनभर की डाइठ मे थोड़ा-थोड़ा करके प्रोटीन लेना होता है। अगर बार में बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से आपका शरीर इतने प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इस कारण से आपके शरीर से अतिरिक्त प्रोटीन निकल जाता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल यह बताना है कि एक व्यक्ति के लाइफस्टाइल के अनुसार उसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हालांकि, इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है और उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।