30 साल की उम्र होने के बाद छोड़ दें इन 4 फूड्स का सेवन, नहीं तो जल्दी आएगा बुढ़ापा

Unhealthy foods: उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमें अपने खाने-पीने की आदतों में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। इस लेख में जानें ऐसे 4 प्रकार के फूड्स जिन्हें 30 की उम्र के बाद छोड़ देना चाहिए या बहुत कम मात्रा में ही इनका सेवन करना चाहिए

Bad food for health: हमारी सेहत पूरी तरह से हमारे द्वारा खाए जा रहे भोजन पर टिकी होती है। आहार हमें कितना पोषण दे रहा है, उसी पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार खाया जाता है और गलत उम्र में खाने से वे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 30 साल के होने के बाद हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में काफी अंतर आ जाता है और बहुत सी चीजें हमारी ऐसी लिस्ट में आ जाती हैं, जिन्हें हम पचा नहीं पाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें 30 साल की उम्र के बाद भी लगातार खाने से जल्दी बुढ़ापा आने लगता है (Food that make you old) -

1. कम फाइबर वाले फूड्स

30 की उम्र के बाद हमारी पाचन प्रणाली और मेटाबॉलिज्म काफी कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत सी चीजें हम पचा नहीं पाते हैं और हमें पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। अगर आपकी उम्र 30 की हो गई है, तो अब आपको अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से ही आहार का चयन करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज न खाएं या कम से कम उसे अपनी डाइट में शामिल करें, जिसमें कम मात्रा में फाइबर पाया जाता है। उदाहरण के लिए पास्ता, नूडल, सफेद चावल और सफेद ब्रेड आदि ऐसी चीजें हैं, जिनमें फाइबर कम होता है।

2. ज्यादा तला हुआ खाना

फ्राइड फूड हर किसी को पसंद होता है लेकिन उम्र के साथ-साथ आपको अपनी फेवरेट चीजें भी बदलनी होंगी। 30 की उम्र के बाद कम से कम ही तला हुआ खाना खाएं जैसे फास्ट-फूड्स और घर पर पका हुआ खाना। तले हुए खाने में पोषक तत्व काफी कम मात्रा में होते हैं और इनमें ट्रांस फैट की मात्रा भी काफी अधिक होती है, जो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है।

3. डिब्बाबंद फूड्स

कैन्ड फूड्स आजकल ट्रेंड बन गया है। लोग ट्रैवलिंग करते समय ऐसे फूड्स अपने साथ जरूर रखते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा हो चुकी है, तो आपको यह आदत छोड़ देनी चाहिए। डिब्बा बंद खाने में अक्सर प्रिजरवेटिव, कलर व अन्य आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए किसी भी नजर से अच्छा नहीं है। डिब्बाबंद फूड्स में आमतौर पर इंस्टेंट नूडल, पॉपकॉर्न, फल व चिकन आदि मिल जाता है।

4. कैफीन फूड्स

कैफीन आपके स्लीप पैटर्न से लेकर दिन की कार्यक्षमता तक को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको चाय या कॉफी ज्यादा पीने की आदत है या फिर आप ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो आपको यह आदत छोड़ देनी चाहिए। इस उम्र में आपको पूरे दिन में 2 कप कॉफी से ज्यादा नहीं पीना चाहिए।

