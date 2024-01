सर्दी के मौसम में ताजी हरी मटर खाने का मजा ही अलग है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, ई, डी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ इसमें राइबोफ्लेविन, कोलीन जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होते हैं। मटर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। फाइबर रिच होने के कारण ये आसानी से पच जाते हैं। इन सभी गुणों के बावजूद ज्यादा मटर खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इतना ही नहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को मटर का सीमित सेवन ही करना चाहिए।

Who should not eat green peas?