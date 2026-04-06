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क्या केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सही जबाव

केला खाने से स्वास्थ्य को कई फायदे होते हैं। लेकिन क्या यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में फायदेमंद होता है? आइए कार्डियोलॉजिस्ट से जानते हैं इस बारे में-

क्या केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सही जबाव
क्या केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है?
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Praneeth Polamuri

Written by Kishori Mishra |Published : April 6, 2026 10:43 AM IST

Banana for cholesterol :  केला स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह स्किन से लेकर पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। लेकिन क्या केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? ऐसा सवाल कई लोगों के मन में उठता है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी परेशानी है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।  ऐसे में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना काफी जरूरी है। कई डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, तो अपने डाइट पर ध्यान दें। सही डाइट कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम कर सकता है। ऐसे में केले की बात की जाए, तो हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के कार्जियोलॉजिस्ट डॉ. प्रणीत पोलामूरी का कहना है कि, "लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं, खासकर कुछ लोगों को लगता है कि केला खाने से कोलेस्ट्रॉल तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।  हालांकि, यह सच है कि केला कोलेसस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है, लेकिन यह दवाइयों की तरह सीधे कोलेस्ट्रॉल घटाने वाला 'जादुई फल' नहीं है। आइए विस्तार से जानते हैं डॉक्टर से इस बारे में-

क्या केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है? - Is banana good to reduce cholesterol?

सीधे तौर पर कहें, तो  केला खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है।  यह कई ऐसे पोषक तत्वों का भंडार है, जो कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए  फायदेमंद है। लेकिन यह कोई  दवा नहीं है, जिसे खाते ही तुरंत कोलेस्ट्रॉल हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि यह सीधे LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम नहीं करता, लेकिन दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में यह अप्रत्यक्ष रूप से काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है।

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में केला कैसे है फायदेमंद?

केले में मौजूद कुछ पोषक तत्वों से काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, जैसे-

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सॉल्युबल फाइबर का है अच्छा सोर्स

केला खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। दरअसल, केले में मौजूद पेक्टिन एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसी स्थिति में LDL यानि खराब कोलेस्ट्रॉल को  कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

फाइबर की अच्छी मात्रा

डॉक्टर का कहना है कि एक मीडियम साइज के केले में लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है, जो रोजाना की जरूरत का करीब 10% है।  यह फाइबर पाचन और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए जरूरी होता है। अगर आप हार्ट संबंधी परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, तो केला खा सकते हैं।

केले में होता है पोटैशियम

केले में पोटैशियम  की भी काफी अच्छी मात्रा होती है। डॉक्टर कहते हैं कि एक केले में लगभग 422 mg पोटैशियम होता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। जब BP कंट्रोल में रहता है, तो दिल पर दबाव कम होता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप केला खा सकते हैं।

इन बातों पर दें ध्यान

डॉक्टर कहते हैं  कि केला फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। दरअसल, इसमें प्राकृतिक शुगर यानि फ्रूक्टोज की काफी मात्रा होती है। ऐसे में अगर आप केला अधिक मात्रा में खाते हैं, तो इससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से डायबिटीज रोगियों के लिए अधिक केला खाना फायदेमंद नहीं होता है।

बेहतर रिजल्ट के लिए क्या करें?

अगर आप केले  के गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाएं, जैसे- ओट्स, बादाम, सेब, फैटी फिश इत्यादि के साथ मिक्स करके खाएं। इससे  आपको अधिक फायदे हो सकते हैं।

ध्यान रखें  कि पूरे दिन में 2–3 केला हर किसी के लिए पर्याप्त होता है। इससे अधिक केले का सेवन न करें। इससे वजन काफी ज्यादा बढ़ सकता है।

भारत में कोलेस्ट्रॉल रोगियों की क्या है  स्थिति?

डॉक्टर कहते हैं कि भारत में लगभग 20 से 30% वयस्क हाई कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हैं। इसका मुख्य कारण खराब खानपान, कम फिजिकल एक्टिविटी और जेनेटिक्स है। सही डाइट और लाइफस्टाइल अपनाने से LDL को 5–10% तक कम किया जा सकता है।

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Highlights

  • कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में केला फायदेमंद हो सकता है।
  • ज्यादा केला खाने से डायबिटीज की परेशानी बढ़ सकती है।
  • भारत में कोलेस्ट्रॉल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More