Diwali Diet And Health Tips : दिवाली में हेल्दी रहना है आसान, रुजुता दिवेकर ने सुझाए त्योहार के दौरान हेल्दी इटिंग के तरीके

रुजुता दिवेकर ने बताया कि कैसे त्योहारों के दौरान लोग गिफ्टिंग और खान-पान के लिए किस तरह के फूड्स का चुनाव करना चाहिए। (Diwali Diet And Health Tips)

Diwali Diet And Health Tips: 'दिवाली का त्योहार (Diwali 2021) नज़दीक है और ऐसे में लोग मिठाइयों, नमकीन, ड्राईफ्रूट्स और उन सभी चीज़ों के खरीदारी में जुट गए हैं जो उत्सव को शानदार और बेहतर बनाती हैं। दीपावली का त्योहार लोगों को खिलाने-पिलाने और खुद पकवानों का स्वाद लेने का एक मौका है और लोग भी पूरी खुशी के साथ इसका लुत्फ भी उठाते हैं। लेकिन, त्योहारों के दौरान खूब दावत उड़ाने के बाद लोगों को त्योहारों के बाद वेट गेन का डर सताने लगता है। सेलिब्रिटी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) कहती हैं कि लोग खान-पान से जुड़ी कुछ ग़लतियां कर बैठते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन, त्योहारों के दौरान अगर सही तरीके से, नेचुरल और पारम्परिक चीज़ों का चुनाव किया जाए तो सेहत को भी फायदा पहुंच सकता है और अनहेल्दी-पैकेटबंद फूड्स के सेवन से भी बच सकते हैं।

हाल ही में रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक खास सीरीज की शुरुआत की जिसके तहत वह हर दिन दिवाली के दौरान हेल्दी इटिंग (healthy eating during Diwali) और हेल्दी लिविंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देती हैं। रुजुता दिवेकर ने इसी कड़ी के दौरान बताया कि कैसे त्योहारों के दौरान लोग गिफ्टिंग (Diwali Gifting Ideas) और खान-पान के लिए किस तरह के फूड्स का चुनाव करना चाहिए। (Diwali Diet And Health Tips In Hindi)

जब देना हो किसी को दिवाली का उपहार

होममेड स्वीट्स

किसी भी त्योहार पर लोगों में उपहारों का आदान-प्रदान होता ही है। दिवाली के विशेष मौके पर भी लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को उपहार के तौर पर मिठाइयां, चॉकलेट्स और अन्य मीठी चीज़ों गिफ्ट करते हैं। रुजुता दिवेकर कहती हैं कि गिफ्ट्स देते समय ऐसे ही तोहफे देने चाहिए जिसमें सामनेवाले व्यक्ति के लिए आपकी भावनाएं और स्नेह दिखायी दे। रुजुता घर में बनायी जानेवाली पारम्परिक मिठाइयों और पकवानों को दिवाली के तोहफे के तौर पर अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को देने की सलाह देती हैं, जिनमें बेहतरीन क्वालिटी के ड्राईफ्रूट्स, घी और अन्य पौष्टिक चीज़ें मिलायी जाती हैं। (Diwali Diet And Health Tips)

ड्राईफ्रूट्स हैं बेस्ट

वहीं, अगर आप अपने किसी कलिग या साथ काम करने वाले लोगों को उपहार देना चाहते हैं तो उन्हें काली किशमिश या ब्लैक रेज़िन्स (Black Raisins) और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स दे सकते है जो लम्बे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं और इनके सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे हो सकते हैं। यह खून की कमी और कमज़ोरी दूर करने में मदद करती है किशमिश। साथ ही यह कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी राहत होती है। इसी तरह काजू एक लो-कोलेस्ट्रॉल फूड है जो तनाव से राहत दिला सकता है और तनाव से भी राहत मिल सकती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के साथ यह हर उम्र के लोगों के लिए एक हेल्दी स्नैक के तौर पर साबित हो सकता है।

Eating Rice For Beauty: रुजुता दिवेकर ने बताया क्यों हेल्दी हेयर और ग्लोइंग स्किन के लिए ज़रूरी है चावल का सेवन, पढ़े यहां चावल के ब्यूटी बेनिफिट्स

