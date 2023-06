High Blood Sugar Control: ब्लड शुगर हाई होने पर इस तरह की लें डाइट, 1-2 दिनों में कंट्रोल होगी प्रॉब्लम

शुगर लेवल बहुत हाई हो जाने पर डायबिटिक्स को अपने डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए। इसी तरह कुछ सावधानियां बरतते हुए और डाइट में कुछ बड़े बदलाव करते हुए उनकी मदद से भी ब्लड शुगर लेवल तेजी से कम किया जा सकता है।

Diet Tips To Control High Sugar Level Instantly : ब्लड शुगर लेवल हाई होना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि, इससे डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ सकती हैं। ब्लड शुगर लेवल हाई होने से डायबिटिक केटोएसिडोसिस (diabetic ketoacidosis) और हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम (hyperglycaemic syndrome) जैसी गम्भीर समस्याएं बन सकती हैं। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल सुबह खाली पेट टेस्ट करने पर 70 से 100 mg/d के बीच होना चाहिए। अगर शुगर लेवल इससे अधिक होता है तो उसे हाई ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। शुगर लेवल बढ़ जाने से शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है जिसकी वजह से किडनी, हार्ट, आंखों और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन्ही, कॉम्प्लिकेशन्स से बचने के लिए डायबिटीज के मरीजों को हर हाल में अपना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रखने के लिए कहा जाता है। (Importance of keeping blood sugar level in normal range)

खून में ग्लूकोज या शुगर का लेवल कम रखने के लिए डायबिटीज मरीजों को दवाओं के साथ-साथ लाइफस्टाइल, डाइट और हेल्दी डेली रूटीन फॉलो करने की सलाह दी जाती है। वहीं, कई बार सावधानी बरतने के बाद भी किसी कारण से लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है और अचानक से हाई हुए इस शुगर लेवल की वजह से उन्हें चक्कर आने, सिरदर्द और थकान जैसी शिकायतें होने लगती हैं। ऐसे में शुगर लेवल को तेजी से कम करना भी जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, शुगर लेवल बहुत हाई हो जाने पर डायबिटिक्स को अपने डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए। इसी तरह कुछ सावधानियां बरतते हुए और डाइट में कुछ बड़े बदलाव करते हुए उनकी मदद से भी ब्लड शुगर लेवल तेजी से कम किया जा सकता है। आइए जानें ब्लड शुगर लेवल कम करने वाले ऐसे ही उपायों के बारे में यहां। (Tips to control high bloods sugar levels)

ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए डाइट टिप्स (Diet Tips To Control High Sugar Level Instantly)

अनहेल्दी फैट्स से करें परहेज

असंतुलित डाइट की वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। रिफाइंड कार्ब्स के अलावा शक्कर, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स वाले फूड्स से परहेज करें।

प्लांट बेस्ड डाइट लें

मेडिटेरियन डाइट और अन्य प्लांट बेस्ड डाइट्स खाने से ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद होती है। शुगर हाई होने पर हरी सब्जियां और फाइबर रिच फूड्स (fiber rich foods) खाएं।

प्रोटीन रिच फूड्स खाएं

सही मात्रा में प्रोटीन खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद हो सकती है। इसीलिए, प्रोटीन के लिए दालें, टोफू, पनीर और मछली का सेवन करें।

ना खाएं ये फल

फाइबर और एंटीॉक्सीडेंट्स के अलाव फलों में नेचुरल शुगर भी होती है जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकती है। शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मीठे फल जैसे केला, फिग और अंगूर ना खाएं। ( Fruits to avoid in high blood sugar levels)

ये डाइट टिप्स भी करेंगी असर (Diet in diabetes do's and don'ts)

सप्ताह में 2-3 बार चीज खा सकते हैं।

इसी तरह लो-फैट दूध और स्किम्ड दही (Skimmed yoghurt) का सकते है।

अल्कोहल का सेवन ना करें।

मीट का सेवन भी सीमित मात्रा में करें।