Healthy Weight Loss Tips: अब वेट लॉस के लिए भूखे रहने की नहीं है जरूरत, बस बिना भूले इन 3 डाइट रूल्स को करें फॉलो

क्या आप जानते हैं कि मनपसंद चीजें खाकर भी आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही डाइट टिप्स।

Diet tips for weight loss with eating your favorite foods: वेट लॉस के लिए हेल्दी डाइट खाना एक महत्वपूर्ण और असरदार तरीका है। डायटिशियन्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, डाइट को हेल्दी बनाने के लिए कुछ फूड्स का सेवन कम करने से फायदा होता है। शरीर में जमा चर्बी को घटाने के लिए लोगों को कम से कम मात्रा में कैलोरी लेने के साथ-साथ नियमित एक्सरसाइज करने और फिजिकली अधिक से अधिक एक्टिव बनने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन, इन सबके बावजूद आपको इस बात पर पूरा ध्यान होगा कि आप अपनी डाइट से जुड़ी कोई गलती ना करें।

वेट लॉस डाइट की बात की जाए तो लोग अक्सर लो-कार्ब, जीरो कार्ब या जीरो फैट डाइट लेते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी मनपसंद की चीजें खाकर भी अपना वजन कंट्रोल हो सकता है या आप अपना वजन कम रख सकते हैं। जी हां, यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही डाइट टिप्स जो लोगों को वजन कम करने में मदद तो करेगी लेकिन, इसके लिए उन्हें भूखा रहने या अपनी पसंद के फूड्स से दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, एक्सपर्ट्स के अनुसार डाइट में प्रोटीन, फाइबर और साबुत अनाज की सही मा्त्रा रखने से वेट लॉस आसानी से हो सकता है। आइए जानें वेट लॉस के इन तरीकों के बारे में-

वेट लॉस के लिए सबसे बड़े डाइट टिप्स (Diet Tips For Healthy Weight Loss)

प्रोटीन खाने से होगा यह असर (Eat more protein)

वेट लॉस के लिए प्रोटीन का सेवन महत्वपूर्ण है। क्योंकि, प्रोटीन रिच फूड्स खाने से आपको पेट भरने की संतुष्टि जल्दी मिलती है। इसके साथ ही शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, वेट लॉस करने की कोशिश करते समय लोगों के लिए पेट भरने की फीलिंग बहुत अहम है क्योंकि, इससे क्रेविंग कम होती है और अनहेल्दी फूड खाने या पीने से बचने में मदद हो सकती है।

प्रोटीन टिश्यूज़ को बनाने और एनर्जी देने का काम करता है। मसल्स मास को बढ़ाने के साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट बर्न करने का काम करता है प्रोटीन और इसीलिए, सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से वजन को कम किया जा सकता है। एक वयस्क व्यक्ति को दिन में शरीर के वजन के अनुसार प्रति किलो 1 ग्राम तक प्रोटीन खाने की कोशिश करनी चाहिए।

फाइबर रिच फूड्स खाने से वेट लॉस में होगी ऐसे मदद (eat fiber rich foods)

अधिक मात्रा में फाइबर (Fiber rich foods) खाने और कम कैलोरी लेने से भी वेट लॉस में मदद हो सकती है। इसके लिए आप दाल, सब्जियां (veggies), दाल और साबुत अनाज (whole grains) खा सकते हैं। फाइबर खाने से भूख को कंट्रोल करना आसान हो सकता है और इससे डाइजेशन बेहतर होता है। फाइबर पाचनशक्ति को धीमा कर देता है और इससे हेल्दी तरीके से मोटापे को कंट्रोल करना और वजन कम करने में मदद होती है। इसी तरह गट में हेल्दी बैक्टेरिया को भी बढ़ाने में फाइबर मदद करता है। एफडीए के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को हर दिन 28 ग्राम तक डाइटरी फाइबर का सेवन करना चाहिए।

साबुत अनाज खाएं वजन कम होगा आसानी से (include whole grains in weight loss diet)

पोषक तत्वों की जरूरत पूरा करने के लिए साबुत अनाजों या होल ग्रेन का सेवन करना महत्वपूर्ण है। अपनी रोजमर्रा की डाइट में फल, सब्जियां,दालें, बींस, मिलेट और अन्य हेल्दी होल फूड्स को शामिल करें। इससे, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिंस, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो शरीर को नरिश करने के साथ-साथ वेट लॉस में मदद होगी।