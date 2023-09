70 की उम्र में 25 जैसी स्फूर्ति पाने के लिए रोजाना खाएं ये 2 चीज, हमेशा रहेंगे जवां और एक्टिव

Diet tips for Looking Young : अगर आप बढ़ती उम्र के साथ जवां दिखना चाहते हैं, तो अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आहार के बारे में -

Diet tips for Looking Young : हम में से कई लोग हैं, जो हमेशा जवां और खूबसूरत दिखना चाहते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्किन और चेहरे पर झुर्रियां आना कॉमन सी बात है। वहीं, बढ़ती उम्र के साथ हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है। साथ ही उम्र के साथ आपकी हड्डियां और मेटाबॉलिज्म रेट कमजोर होने लगता है। इतना ही नहीं, उम्र के साथ हार्ट के साथ-साथ शरीर के विभिन्न अंग कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा जवां दिखे, तो इसके लिए आपको लाइफस्टाइल पर अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही खानपान पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपका आहार अच्छा है, तो आप लंबे समय तक जवां दिख सकते हैं। कुछ ऐसे फूड्स है, जो आपको 70 की उम्र में भी 25 साल जैसा फील ( foods that make you look younger and beautiful ) करा सकता है। इस तरह के फूड्स आपके मानसिक और शारीरिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं 2 ऐसे आहार के बारे में जो आपको 70 की उम्र में 25 जैसा जवां बना सकते हैं-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कई हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि शरीर को स्वस्थ और अच्छा महसूस कराने के लिए खाना चाहिए। अगर आप सुरक्षित आहार लेते हैं, जो इससे आप अपनी पूरी जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं।

जवां रहने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

पेठा है रखेगा आपको हमेशा जवां

पेठा यानी सफेद कद्दूएक ऐसी सब्जी है, जो भारत के लगभग हर एक कोने में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके गुदे की तासीर ठंडी होती है। वहीं, पेठे के बीज की तासीर गर्म होती है। ऐसे में अगर आप इन दोनों का एक साथ सेवन करते हैं, तो यह आपकी कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है।

TRENDING NOW

सफेद कद्दू खाने से आपकी पाचन संबंधी परेशानियां कम हो सकती है। साथ ही यह इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से सफेद कद्दू का सेवन करने से आपकी याददाश्त क्षमता भी बेहतर हो सकती है।

मूंगफली शरीर को रखेगा जवां

मूंगफली हमारे शरीर के लिए एक सुपरफूड्स साबित हो सकता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की एनर्जी लेवल को बनाए रख सकता है। इसमें विटामिन बी कॉम्पलेक्स पाए जाते हैं, जो आपकी बढ़ती उम्र में होने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं।

बढ़ती उम्र के साथ अगर आप जवां दिखना चाहते हैं, तो इन चीजों का आहार में जरूर शामिल करें। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि खानपान के साथ-साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत होती है। मुख्य रूप से धूम्रपान, स्थिर जीवनशैली को त्यागने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समग्र शरीर को फिट रखने के लिए एक उचित लाइफस्टाइल को फॉलो करें।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES