100 साल लम्बी ज़िंदगी जीने की है ख्वाहिश तो आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करें ये डाइट टिप्स

लोगों की लम्बी उम्र में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान हमारे जेनेटिक्स का होता है। वहीं, हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतें हमें लम्बा जीवन दे सकती हैं। (Diet Tips For Long Life In Hindi)

Diet Tips For Long Life:हर व्यक्ति बीमारियों से मुक्त और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन, भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में लोगों के लिए बीमारियों से बच पाना मुश्किल हो गया है। इसी तरह घर-परिवार, नौकरी और पैसों की चिंता लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है जिससे उनके शरीर की कार्यप्रणालियां भी प्रभावित होती हैं। इससे ना केवल शरीर बीमार बन जाता है और इससे उनकी उम्र भी कम हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, लोगों की लम्बी उम्र में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान हमारे जेनेटिक्स का होता है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे बड़े-बुजुर्ग लम्बी ज़िंदगी जीते रहे हैं तो हमारी भी उम्र अधिक ही होगी। वहीं, हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतें हमें लम्बा जीवन दे सकती हैं। (Diet Tips For Long Life In Hindi)

कैसे डाइट निर्धारित करती है आपकी उम्र

जीवन अवधि को बढ़ाने या कम करने में डायट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस दिशा में लगातार रिसर्च की जा रही है। इसी कड़ी में एक नयी स्टडी में भी कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए गए हैं। जर्नल पीएलओएस मेडिसिन्स ( PLOS Medicine) में प्रकाशित इस स्टडी में कहा गया कि, डाइट से जुड़ी आदतें आपकी उम्र लम्बी बना सकते हैं।

TRENDING NOW

इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने एक डेटा चार्ट तैयार किया जिसमें लोगों की उम्र और उनके खान-पान से जुड़ी आदतों के आधार पर विश्लेषण किया गया। इस स्टडी के मुताबिक,

लम्बी जिंदगी की चाहत रखने वाले लोगों को एक ऐसी डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें, साबुत अनाज (whole grains), दालें और बींस ( legumes), मछली (fish), फल(fruits), सब्जियां (vegetables) और नट्स या ड्राईफ्रूट्स (Dryfruits and nuts) आदि शामिल हो।

इन लोगों को रेड मीट (red meats), प्रोसेस्ड मीट (processed meats) का सेवन कम करना चाहिए।

इसके अलावा शक्कर वाली चीजें और मीठे कोल्ड्रिंक्स (sugar-sweetened beverages), और रिफाइंड फूड्स (refined grains) का सेवन नहीं करना चाहिए।

ऑप्टिमल डाइट है लम्बी जिंदगी पाने का तरीका

नयी स्टडी के आधार पर एक्सपर्टस ने ऑप्टिमल डाइट (Optimal Diet) को जीवन अवधि बढ़ाने वाली डाइट बताया। ऑप्टिमल डाइट एक ऐसा डाइट पैटर्न है जिसमें फूड्स की मदद से हेल्थ को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार की डाइट में, लोगों के स्वास्थ्य और बीमारियों, हाइट और मौजूदा वजन के आधार पर कुछ फूड्स के सेवन की सलाह डाइटिशियन्स द्वारा दी जाती है। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स ( Body Mass Index) के आधार पर पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा निर्धारित मात्रा तय की जाती है। वजन के आधार पर कैलोरी की ज़रूरत का अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ ही डाइट में फैट्स (fat), प्रोटीन (protein) और कार्बोहाइड्रेट्स (carbohydrates) की मात्रा तय की जाती है।

RECOMMENDED STORIES