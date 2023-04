फैटी लिवर डिजीज से हैं ग्रस्त, तो भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, समस्या कम नहीं बढ़ जाएगी दोगुनी

यदि आपको फैटी लिवर की समस्या है, तो अपने खानपान का भी खास ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स (Diet in Fatty Liver) से यह समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है।

Diet in Fatty Liver in Hindi: लिवर (Liver) हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है और यदि इसका ख्याल ठीक तरह से ना रखा जाए, तो कई तरह की बीमारियों से यह घिर सकता है। लिवर में होने वाली एक गंभीर बीमारी है फैटी लिवर (Fatty Liver Disease)। खराब जीवनशैली, मोटापा आदि के कारण हो सकता है। यह एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यह मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण भी हो सकता है। यदि आपको पेट के दाहिने भाग में ऊपर की तरफ दर्द महसूस हो, तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। लिवर के कुछ टेस्ट से आसानी से लिवर डिजीज का पता चल जाता है। यदि फैटी लिवर की समस्या है, तो आपको अपने खानपान का भी खास ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स (Diet in Fatty Liver) से यह समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है।

कैसे होता है फैटी लिवर?

जब लिवर में एक्स्ट्रा फैट यानी वसा जमा हो जाता है, तो फैटी लिवर की समस्या शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है, उस वजह से उसे एल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है। इसके लक्षण जल्दी नजर नहीं आते हैं। ऐसे में बीमारी जब अधिक हो जाती है, तब इसके लक्षण दिखते हैं। फैटी लिवर के लक्षणों (Symptoms of Fatty Liver in Hindi)में भूख में कमी, पेट में दाहिने हिस्से में दर्द रहना, वजन का कम होना, थकान महसूस करना आदि शामिल हैं। इसका इलाज यदि पहले स्टेज में शुरू हो जाए, तो इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करके फैटी लिवर स्टेज वन को कंट्रोल कर सकते हैं।

यदि आपको निदान में फैटी लिवर होने का पता चला है, तो आप आज से ही अपने खानपान की आदत (Fatty Liver Diet) को सुधार लें। आप डाइट में लो कैलोरी फूड्स शामिल करें। फाइबर अधिक शामिल करें। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी सही हो। उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो इंफ्लेमेशन को कम करे। फैटी लिवर में क्या खाएं-

लहसुन का सेवन करें। इसे कच्चा या सब्जी में अधिक मात्रा में डालकर खाएं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर फूड्स जैसे सैल्मन मछली, अलसी के बीज, अखरोट आदि खाएं।

कॉफी पीने से लिवर में जमी फैट कम होने लगती है। शरीर को एनर्जी मिलती है। कॉफी के अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं। यह शरीर में फैट लेवल को भी घटाती है।

सब्जी में आप ब्रोकोली खाएं। अधिक से अधिक हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें।

फैटी लिवर डिजीज से ग्रस्त मरीजों के लिए सोया, अखरोट, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल भी फायदेमंद होता है।

फैटी लिवर में क्या ना खाएं (What not to eat in Fatty Liver)

अधिक तेल-मसालेदार चीजों के सेवन से बचें।

घी, मक्खन, मलाईदार दूध पीने से बचें।

उन चीजों को डाइट से निकाल दें, जिनमें फैट, कैलोरी की मात्रा अधिक होती है।

अधिक शुगर के सेवन से लिवर में फैट बढ़ने लगता है। डिब्बा बंद फ्रूट जूस, कैंडी, आइसक्रीम, मिठाइयों के अधिक सेवन से बचें।

यदि आप अधिक शराब का सेवन करते हैं, तो लिवर डिजीज में यह आपके लिए जहर के समान हो सकता है। जल्दी स्वस्थ होना है, तो एल्कोहल का सेवन बंद कर दें।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई फैटी लिवर से संबंधित डाइट और स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। लिवर रोग की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श कर लें।)