दिनभर AC में रहने वालों की डाइट कैसी होनी चाहिए?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 12, 2026 4:19 PM IST
Medically Verified By: Kamini Sinha
गर्मियों में ज्यादातर लोग ऑफिस, घर या कार में लंबे समय तक एसी में अपना समय बिताते हैं। एसी आपको गर्मी से तुरंत राहत दिलाती है, लेकिन लगातार ठंडी और ड्राई हवा में रहने से शरीर पर कई तरह के असर पड़ सकते हैं। कई लोगों को बार-बार प्यास लगना, स्किन ड्राय होना, थकान, सिरदर्द या पाचन से जुड़ी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। ऐसे में एसी में रहने वालों को सही डाइट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि एसी में ज्यादा समय बिताने वाले लोगों को ऐसी डाइट लेनी चाहिए, जो शरीर को हाइड्रेट, एनर्जेटिक और अंदर से मजबूत बनाए रखे। आइए जानते हैं एसी में रहने वालों की किस तरह की डाइट होनी चाहिए?
एसी में रहने पर शरीर को ज्यादा पसीना नहीं आता, इसलिए लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें पानी की जरूरत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, एसी की ड्राई हवा शरीर की नमी कम कर सकती है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके साथ ही आप समय-समय पर नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं।
गर्मियों के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप ताजे फलो और सलाद को एड करें। फलों और सब्जियों के सेवन से शरीर हाइड्रेट रहता है। वहीं, अगर आप सलाद खाते हैं, तो इससे आपका पाचन भी अच्छा होता है। इसके साथ ही शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की भी कमी नहीं होती है।
दिनभर एसी में बैठने से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए हैवी और ऑयली फूड लेने से सुस्ती और ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में इस तरह के खाने से परहेज करने की कोशिश करें।
कई लोग ऑफिस में लगातार चाय या कॉफी पीते रहते हैं। लेकिन ज्यादा कैफीन शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है। कोशिश करें कि चाय कॉफी सीमित मात्रा में लें और बीच-बीच में पानी या हर्बल ड्रिंक्स पीते रहें।
एसी में लंबे समय तक बैठने से शरीर की एनर्जी कम महसूस हो सकती है। इसके लिए डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें। दाल, पनीर, अंडे, दही, नट्स जैसे फूड्स शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे हेल्दी फैट को जोड़ें।
दिनभर एक जगह बैठकर काम करने वालों को हैवी मिल्स लेने के बजाय छोटे और बैलेंस मिल्स लेने चाहिए। इससे शरीर हल्का महसूस करता है और एनर्जी लेवल भी बेहतर रहता है।
सिर्फ डाइट ही नहीं, बल्कि बीच-बीच में थोड़ा वॉल्क करना, स्ट्रेचिंग करना और कुछ समय नैचुरल एयर में बिताना भी जरूरी है। इससे शरीर एक्टिव रहता है और एसी के लगातार असर से बचाव हो सकता है।
Disclaimer : अगर एसी में रहने के दौरान लगातार सिरदर्द, ड्राई स्किन, थकान या सांस से जुड़ी समस्या महसूस हो रही हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.