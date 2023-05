Diet For A Sedentary lifestyle: IPL देखने वाले और वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग इस तरह रह सकते हैं हेल्दी और स्लिम, ये डाइट टिप्स करें फॉलो

बैठे-बैठे खाने, स्नैंकिंग और बार-बार चाय-कॉफी पीने से लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। वहीं, पेट निकलने, मोटापा बढ़ने, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं में भी इजाफा देखा जा रहा है।

Long Sitting Hours And Healthy Snacking: वर्क फ्रॉम होम न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है और कोरोना महामारी के दौरान घर से काम करने का चलन बहुत बढ़ा और अब भी कई लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। डेस्क जॉब करना और घर से बाहर न निकल पाने के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी तरह लगातार कई घंटों तक बैठक टीवी या मोबाइल देखने से भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। बैठे-बैठे खाने, स्नैंकिंग और बार-बार चाय-कॉफी पीने से लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। वहीं, पेट निकलने, मोटापा बढ़ने, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि, वर्क फ्रॉम होम के दौरान डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी लाइफस्टाइल डिजिजेज का रिस्क और इसके लक्षण भी गम्भीर होते दिखे। ऐसे में हेल्दी डाइट और खान-पान से जुड़ी हेल्दी आदतें अपनाने से आपको स्वस्थ रहने में सहायता हो सकती हैं। (Diet Tips During Work From Home In Hindi)

अनहेल्दी इटिंग से बचने के लिए खाएं ये हेल्दी स्नैक्स

इन दिनों आईपीएल (IPL) के मैचेस शुरु हो गए हैं। ऐसे में लोग लगातार टीवी के सामने बैठक क्रिकेट भी देखते हैं और अनहेल्दी स्नैक्स, जंक फूड और चिप्स और कुकीज जैसे हाई फैट फूड्स का सेवन करते हैं। ऐसे में इन स्वादिष्ट लेकिन नुकसानदायक चीजों की जगह पर हेल्दी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फूड्स का चयन करना चाहिए। 4700 बीसी के संस्थापक चिराग गुप्ता ने कछ ऐसे ही हेल्दी स्नैक्स (Health snacking tips for people who sit and eat) की लिस्ट शेयर की। यहां पढ़ें उन्हीं स्नैक्स के बारे में-

पॉपकॉर्न

मकई के दानों को भूनकर बनाए जाने वाले मुरमुरे या पॉपकॉर्न छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों को भी पसंद आते हैं। पॉपकॉर्न में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही यह एक लो- कैलोरी फूड है। इसीलिए इसके सेवन से पेट भी भरता है और वजन भी नहीं बढ़ता।

मखाने

फॉक्सनट या मखाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इसीलिए इनका सेवन हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। मखाने का सेवन करने से वेट कंट्रोल करने में भी मदद हो सकती है क्योंकि, यह एक हल्का लेकिन पेट भरने वाला फूड है। यह एक ग्लूटेन-फ्री फूड है और इसमें डाइटरी फाइबर की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। मखाने खाने से एंटी-एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं और व्यक्ति अधिक समय तक जवान दिखायी देता है। यह शरीर की सूजन कम करनेवाला फूड है।

बादाम

ड्राई फ्रूट्स ना केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि इन्हें एक मजेदार स्नैक के तौर पर खाना लोगों को पसंद आता है। बादाम की गिरियों में विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है। जबकि, इसके सेवन से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का रिस्क भी कम होता है। वहीं, यह ब्रेन पॉवर भी बढ़ाने वाला फूड कहा जाता है। बादाम को व्हाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट के साथ खाने से बादाम और चॉकलेट दोनों के फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह बादाम को भूनकर या दूध के साथ भी इनका सेवन किया जा सकता है।

