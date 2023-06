इन बीमारियों में फायदेमंद माना जाता है मशरूम का सेवन, इन पोषक तत्वों से है भरपूर

इस लेख में पढ़ें मशरूम के सेवन से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में और साथ ही जानें किन हेल्थ प्रॉब्लम्स में मशरूम का सेवन अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। (Health Benefits Of Mushroom)

Health Benefits Of Mushroom: मशरूम एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे दुनियाभर में लोगों की डाइट में जगह मिलती है। मशरूम की विभिन्न वेरायटीज़ का इस्तेमाल रसोइयों में किया जाता है। इस सब्ज़ी के पोषक तत्वों का फायदा पाने के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की डाइट लेने वाले लोग इसका सेवन करते हैं। मशरूम एक प्रकार का जंगली फंगस है लेकिन इसे एक सब्ज़ी के तौर पर पहचाना जाता है। इस लेख में पढ़ें मशरूम के सेवन से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में और साथ ही जानें किन हेल्थ प्रॉब्लम्स में मशरूम का सेवन अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। (Health Benefits Of Mushroom In Hindi)

कमज़ोर इम्यूनिटी को मज़बूत बना सकता है मशरूम

जैसा कि मशरूम में कई प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है इसीलिए, ऐसा माना जाता है कि मशरूम खाने से इम्यून सिस्टम मज़बूत बनता है। मशरूम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) और फाइटोकेमिकल्स (phytochemicals) शरीर में सूजन कम कर सकते हैं। इनके एंटी-इंफ्लेमेटरी (anti-inflammatory,) एंटी-बैक्टेरियल (antibacterial) और एंटी-फंगल (antifungal) तत्वों को मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन से बचाव के लिहाज से फायदे मंद माना जाता है।

मोटापे का खतरा कम कर सकता है मशरूम का सेवन

मशरूम खाना वजन को बढ़ने से रोकने में मददगार साबित हो सकता है। मशरूम खाने से वेट गेन और मोटापे की संभावना कम होने के दावे किए जाते हैं। इस तरह मशरूम का सेवन वेट लॉस की प्रक्रिया में भी मदद कर सकता है। ( eating mushrooms can help in weight loss)

हार्ट डिज़िज़ेज का रिस्क कम कर सकता है मशरूम (Prevents heart disease)

विभिन्न स्टडीज में कहा गया है कि मशरूम में लीन प्लांट प्रोटीन (lean plant proteins) पाया जाता है। इसके अलावा यह एक लो-कैलोरी (low amounts of calories) और लो-फैट फूड (low amounts of fats) भी है। मशरूम के नेचुरली खारे स्वाद के चलते इसे पकाते समय इसमें कम मात्रा में नमक मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। जिससे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल (control blood pressure) करने में मदद हो सकती है और इससे हार्ट हेल्थ (heart health) भी बूस्ट हो सकती है और दिल की बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी मशरूम और उसके सेवन के फायदों या नुकसान से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी बीमारी से पीड़ित लोगों से निवेदन है कि मशरूम का सेवन करने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ या न्यूट्रिशनिस्ट से परामर्श ज़रूर करें।)

