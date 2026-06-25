प्रेग्नेंसी में खजूर v/s गुड़ क्या है आपके लिए ज्यादा बेहतर? खाने से पहले सुने डॉक्टर की बात

प्रेग्नेंसी में महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहती हैं कि उनके लिए गुड़ और खजूर में से क्या ज्यादा फायदेमंद होता है। आज एक्सपर्ट से हम इसी बारे में बात करेंगे।

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प्रेग्नेंसी के दौरान खानपान को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल होते हैं। इन्हीं में से एक सवाल है- खजूर (Dates) और गुड़ (Jaggery) में से क्या खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मेरी मां मुझको गुड़ नहीं खाने देती थी। प्रेग्नेंसी में जब मुझको मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, तब मां मुझको अक्सर खजूर देती थी, वो भी 1 या 2 पीस ही। मेरे घर की तरह ही ज्यादातर भारतीय घरों में जब नेचुरल स्वीटनर की बात आती है तो खजूर और गुड़ दोनों ही इस्तेमाल किए जाता हैं। लेकिन प्रेग्नेंसी में खजूर और गुड़ में क्या ज्यादा फायदेमंद होता है, यह जानना ज्यादा जरूरी होता है। रिसर्च और पोषण संबंधी आंकड़ों को देखें तो ज्यादातर मामलों में खजूर, गुड़ की तुलना में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

खजूर में हाई फाइबर होता है।

प्रेग्नेंसी में खजूर खाने के फायदे

भारतीय घरों में महिलाओं को डिलीवरी के दिन जब करीबी आते हैं तब खजूर खाने की सलाह ही जाती है। 2019 की एक सिस्टेमेटिक रिव्यू में यह बात सामने आई है कि प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में खजूर खाया जाए तो महिलाओं का शरीर खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है। आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी में खजूर खाने के फायदों के बारे में-

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि प्रेग्नेंसी के समय 10 में से 8 महिलाओं को पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं। प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण कब्ज हो जाती है। ऐसे में खजूर खाने से पाचन तंत्रिका को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निकिता त्रेहन का कहना है कि खजूर में हाई फाइबर होता है, जो मल को मुलायम बनाकर कब्ज को दूर करता है। खजूर में नैचुरल शुगर पाई जाती है। साथ ही इसमें फ्रुक्टोज भी भरपूर मात्रा में होता है। प्रेग्नेंसी में खजूर खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, जिससे आपको शारीरिक थकान दूर करने में मदद मिलती है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में खजूर खाने से महिला का शरीर खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करने लगता है।

गुड़ में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है।

प्रेग्नेंसी में गुड़ खाने के फायदे

भारतीय घरों में गुड़ को आयरन का सोर्स समझकर खाया जाता है। गुड़ को गन्ने के रस के साथ तैयार किया जाता है। यही कारण है गुड़ में कैल्शियम और कुछ मात्रा में विटामिन व मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आइए आगे जानते हैं प्रेग्नेंसी में गुड़ खाने के फायदों के बारे में।

जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि गुड़ में आयरन की मात्रा पाई जाती है। प्रेग्नेंसी में गुड़ संतुलित तरीके से खाया जाए तो इससे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में मदद मिलती है। पारंपरिक रूप से गुड़ को हमेशा खाना खाने के बाद खाया जाता है। गुड़ में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। प्रेग्नेंसी में गुड़ खाने से कब्ज की परेशानी कम होती है। प्रेग्नेंसी में मीठा खाने की क्रेविंग होने पर थोड़ी मात्रा में गुड़ एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। हालांकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए डॉक्टर प्रेग्नेंसी में ज्यादा मात्रा में गुड़ खाने की सलाह नहीं देते हैं।

खजूर v/s गुड़ प्रेग्नेंसी में क्या है बेहतर ऑप्शन

इस सवाल क जवाब देते हुए डॉ. निकिता त्रेहन का कहना है- अगर आपको केवल एक विकल्प चुनना हो तो गुड़ की तुलना में खजूर अधिक संतुलित और पोषण से भरपूर है। खजूर में सिर्फ मिठास नहीं बल्कि फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान आपको गेस्टेशनल डायबिटीज (Pregnancy Diabetes) है या ब्लड शुगर की समस्या है, तो खजूर और गुड़ दोनों का सेवन डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।

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प्रेग्नेंसी में कितने खजूर खाने चाहिए?

स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि प्रेग्नेंसी में किसी भी चीज का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जब खजूर खाने की बात आ रही है तो 1 दिन में 2 मीडियम साइज के खजूर खाना पर्याप्त होता है। प्रेग्नेंसी में खजूर हमेशा एक संतुलित मात्रा में ही खाए।

Disclaimer: प्रेग्नेंसी में खजूर और गुड़ में आपके लिए खजूर ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि खजूर या गुड़ का सेवन प्रेग्नेंसी में करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।