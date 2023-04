मूंग से लेकर मसूर तक, जानिए पकाने से पहले कौन सी दाल कितनी देर भिगोनी चाहिए?

चने हो या छोले, यहां तक किसी भी किस्म की दाल क्यों ना हो। हममें से ज्यादातर लोग उन्हें पकाने से पहले भिगोते हैं। लेकिन इन्हें कितनी देर तक भिगोना है, इस बात का फैसला हम खुद ही कर लेते हैं।

How Long To Soak Lentils In Hindi: हम भारतीय अपनी थाली को दाल के बिना बिलकुल अधूरा मानते हैं। खाना पकाने से पहले दालों को भिगोने से, इनमें मौजूद प्रोटीन का पावरहाउस कई गुना तक बढ़ जाता है। जिससे ना सिर्फ पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है, बल्कि एंटी-न्यूट्रीएंट फाइटिक एसिड को हटाने में मदद भी मिलती है। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। देखा जाए तो दालों को भिगोने की आदर्श अवधि 8 से 10 घंटे के बीच की होती है। इससे डाइजेशन में सुधार होने के साथ साथ खाना पकाने में भी कम समय लगता है। हालांकि अरहर, मूंग या मसूर जैसी दालों को भिगोने में इतना समय नहीं लगता। इसके लिए करीब 4 से 5 घंटे की अवधि ही काफी होती है।

दालों और फलियों को हर रोज अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह एक्सपर्ट्स भी देते हैं। क्योंकि इनमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और फाइबर, आयरन, जिंक, फोलेट और खनिज तत्व भी होते हैं। पुरानी से पुरानी बीमारी रोजाना इन्हें खाने से दूर की जा सकती है। सेहत से जुड़े कई फायदे दाल खाने से मिल सकते हैं, वो क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं।

दाल और फलियों के सेवन से दिल की सेहत दुरुस्त रहती है।

एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दाल और फलियां खाना फायदेमंद है।

डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करने के लिए दाल और फलियों को खाने की सलाह दी जाती है।

कौन सी दाल कितनी देर भिगोनी चाहिए?

एक्सर्ट्स के मुताबिक दाल हो या फलियां, उन्हें पकाने से पहले निर्धारित अवधि के लिए भिगोने से उसका पूरा लाभ शरीर को मिल सकता है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से ही कंफ्यूजन रहता है कि, कौन सी दाल या फली को कितनी अवधि के लिए भिगोना सही रहता है। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में है तो इसका सॉल्यूशन भी है।

पहली कैटेगरी

कई तरह की दालें हैं, जो पकाने में आसान होती हैं। इसलिए उन्हें भिगोने का समय 4 से 6 घंटे का हो सकता है। इन दालों में पीली मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, तुवर दाल शामिल है।

दूसरी कैटेगरी

फलियां मूल रूप से पौधों की फली होती हैं। इसमें लोबिया, हरी मूंग दाल, कुल तीह या मोठ जैसी छोटी फलियां होती हैं। इन्हें अंकुरित भी किया जा सकता है। इनको पकाने से पहले करीब 6 से 8 घंटे की अवधि के लिए भिगोना चाहिए।

तीसरी कैटेगिरी

इस कैटेगिरी में बींस और छोले, सोयाबीन, किडनी बींस, बंगाल चना, काले बींस जैसी बड़ी फलियां शामिल होती हैं। जिनके बड़े आकार और बड़ी बनावट के कारण इन्हें 8 से 10 घंटे के लिए भिगोना सही रहता है।

इन्हें भिगोने की अवधि क्यों जरूरी है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो दालों को सही समय तक के लिए भिगोना बेहद जरूरी है। इससे क्या फायदे मिलते हैं, ये जान लेते हैं:

इन्हें भिगोने से खाना पकाने में समय कम लगता है, और इस तरह पोषक तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचता।

दालों और फलियों को पचाने में आसानी होती है, और पेट भी हल्का रहता है।

फलियों में पोषक तत्वों के उपलब्धता में सुधार होता है।

फलियों को निश्चित अवधि तक भिगोने के बाद खाने से सूजन और पाचन से जुड़ी परेशानी की संभावना कम हो जाती है।

हम में से काफी लोगों को दालों और फलियों को भिगोने की सही अवधि के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिये आप इसकी सही अवधि को सही तरीके से समझ सकते हैं।