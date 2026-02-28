बार-बार बलगम बनना, पेट फूलना कहीं गलत समय दही खाने के कारण तो नहीं? जान लें दही खाने का सही समय

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Right Time to Eat Curd: स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सही डाइट का होना बहुत जरूरी है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर आप हेल्दी और न्यूट्रिशन रिच फूड खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और बाहर पका हुआ, जंक फूड या ज्यादा मसालेदार चटपटा खाना खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। लेकिन, यह अधूरी जानकारी है। क्योंकि हेल्दी फूड को सही समय पर खाना भी बहुत जरूरी है। अब आप दही को ही ले लीजिए जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप इसका सेवन गलत समय पर करेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य को फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। दही खाने के बाद अक्सर लोग बार-बार बलगम बनने व पेट फूलने जैसी समस्याओं की शिकायत करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो दही खा रहे हैं व आपके लिए अनहेल्दी है बल्कि यह भी हो सकता है कि आप गलत समय पर दही खा रहे हैं।
दही स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है, क्योंकि यह एख पोषण से भरपूर है। लेकिन अगर आप इसे गलत समय पर खाते हैं तो यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि दही एक फर्मेंटेड फूड होता है और जिसका गलत समय पर सेवन करने से इसका पाचन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दही को हाई हिस्टामिन फूड भी माना जाता है, जिससे बलगम बनना, नाक बंद होना या अन्य एलर्जी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।
दही पाचन क्रिया के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी पाचन प्रणाली इसे सही से पचा पाए। दही का सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय पाचन क्रिया और मेंटालिज्म दोनो ही दिन की तुलना में धीमी गति से काम करते हैं। शाम को 4 बजने के बाद आपको खाने दही या छाछ आदि का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है।
आयुर्वेद के विशेषज्ञों के अनुसार दही का सेवन करने का सबसे सही समय दोपहर का होता है और ऐसा माना जाता है कि इस समय दही का सेवन करने से यह आसानी से पच जाता है और इससे सेहत को भी फायदे मिलते हैं। साथ ही सुबह यानी ब्रेकफास्ट में भी अगर आप चाहें तो दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह समय भी दही का सेवन करने के लिए काफी सही माना जाता है। इसलिए आप सुबह या शाम के समय जब भी आपका मन करे दही का सेवन कर सकते हैं।
हम सब जानते हैं कि दही पोषक तत्वों से भरपूर होता है और अगर इसका सही समय पर सेवन किया जाए तो यह आसानी से पच जाता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। इसलिए अगर आप सही समय पर दही खाते हैं, तो इससे स्वास्थ्य को निम्न फायदे मिल सकते हैं -
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
