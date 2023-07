कब्ज से परेशान दवाएं नहीं बल्कि दही में मिलाकर खाएं ये 4 कच्ची सब्जियां, टॉयलेट में निकलेगी अंदर की गंदगी

Curd and vegetable for constipation: आजकल काफी संख्या में लोग कब्ज से परेशान हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को बार-बार दवाएं लेनी पड़ती हैं। दही में कुछ कच्ची सब्जियां मिलाकर कब्ज को दूर किया जा सकता है और ऐसे में आपको दवाओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

Best diet for constipation in hindi: कब्ज की समस्या आजकल लोगों में आम हो गई है और इसलिए लोग अब इस बीमारी को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन कब्ज ऐसी समस्या है, जो शरीर के अंदर कई बीमारियां पैदा कर सकती है। अगर आपको कब्ज लंबे समय से है तो यह आपके पाचन को पूरी तरह से खराब कर सकती है और अलग कब्ज ज्यादा गंभीर है, तो इससे बवासीर जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती है, इसलिए कब्ज को कभी आम बीमारी समझ कर इग्नोर नहीं करना चाहिए। कब्ज का इलाज करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कब्ज की समस्या आमतौर पर खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के कारण होती है। यही कारण है कि लोग कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दवाओं का सहारा ले लेते हैं। हालांकि, दवाएं कब्ज को दूर करने के लिए सिर्फ तब तक ही काम कर पाते हैं, जब तक आप उन्हें ले रहे होते हैं। इसलिए घरेलू तरीकों से कब्ज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है।

कब्ज को दूर करने के लिए बार-बार दवाएं नहीं बल्कि दही में कुछ कच्ची सब्जियों को मिलाकर खाया जा सकता है। कच्ची सब्जियों का दही के साथ सेवन करना लंबे समय तक काम करता है और साथ ही इससे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। चलिए जानते हैं कब्ज को दूर करने के लिए दही में किन कच्ची सब्जियों को मिलाना चाहिए।

1. दही में खीरा (Cucumber in curd)

कब्ज से परेशान लोगों के लिए दही और खीरे का सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है। दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती हैं, वहीं खीरे में फाइबर और पानी पाया जाता है, जो मल को आंत में जमा होने से रोकता है। कब्ज से परेशान लोगों को रोज सुबह के समय दही और खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए।

2. दही में ककड़ी (Kakdi in curd)

खीरे की तरह ही ककड़ी को भी फाइबर से भरपूर सब्जी के रूप में जाना जाता है और ग्रामीण भारत में यह सलाद का अच्छा विकल्प हैं। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दही और ककड़ी का सेवन करना काफी अच्छा विकल्प है। रोजाना कम से कम एक कटोरी दही और एक ककड़ी को मिक्स करके जरूर खाना चाहिए।

3. दही में पालक (Spinach in curd)

दही में पालक डालकर भी उसका सेवन किया जा सकता है और यह आपको कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। एक कटोरी दही में आधा कटोरी बारीक कटा हुआ पालक डालें और कम से कम एक घंटे तक उसे ढक कर रख दें। 1 घंटे बाद इसका सेवन करें।

4. दही में प्याज (Onion in curd)

दही और प्याज का भी अच्छा मिलना है और इससे बना रायता लोगों को खूब पसंद आता है। कब्ज का इलाज करने के लिए भी प्याज अच्छा ऑप्शन है और दही के साथ मिलकर यह और भी प्रभावी रूप से काम करता है। अगर आप कब्ज से परेशान हैं, तो अपनी डाइट में एक कटोरी दही और उसमें एक मध्यम आकार का प्याज काटकर डाल लें।

