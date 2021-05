Foods to avoid during Coronavirus: कोरोनावायरस से आप संक्रमित (Coronavirus infection) हैं और घर पर रहकर अपना इलाज कर रहे हैं, तो दवाओं के साथ खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कोरोनावायरस से लड़ते-लड़ते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में खानपान में उन्हीं चीजों को शामिल करना चाहिए, जो इम्यूनिटी को जल्दी से बढ़ा दे। हालांकि, रिकवरी पीरियड्स यानी की 14 दिनों के अइसोलेशन पीरियड में आप जो कुछ भी डाइट लेते हैं, उस पर भी आपका जल्दी स्वस्थ होना निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसी चीजों का भी सेवन करते हैं, जिनसे उन्हें परहेज करना चाहिए। हम आपको उन फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें खाकर आपको कोरोना से रिकवर होने में काफी (Corona recovery period and diet in Hindi) समय लगा सकता है। Also Read - क्या है ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस? एक्सपर्ट्स ने बताए, इन तीनों फंगस के बीच का अंतर, लक्षण, कारण

14 दिनों के दौरान कैसा हो खानपान

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोरोना से जल्दी रिकवर होने के लिए आपको घर का बना हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। इसमें तेल-मसाले अधिक ना हों। पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों। हरी सब्जियां, फल, जूस, अधिक तरल पदार्थ हों। विटामिन सी, डी, जिंक के सेवन से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। Also Read - कोरोना से जल्दी रिकवर होने के लिए रोज पिएं ये हेल्दी जूस, इम्यून पावर भी होगा मजबूत

कोरोना रिकवरी पीरियड में क्या नहीं खाएं

कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ (Foods to avoid during Coronavirus) होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना देते हैं। ऐसे में आपको 1 महीना की बजाय डेढ़ से दो महीना भी ठीक होने में लग सकता है। 14 दिनों में आपके अंदर कोरोनावायरस मर जाता है, लेकिन वह शरीर को इतना कमजोर कर देता है, जिसके साइड एफेक्ट्स कई दिनों तक महसूस होते हैं। कुछ लोगों में हल्की खांसी, गले में इचिंग, थकान, सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द आदि समस्याएं कई दिनों तक होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इस तरह की चीजें ना खाएं जो खांसी, गले में खराश, सुस्ती आदि को बढ़ाए। Also Read - Post Jab Diet: कोरोना वैक्सीन का असर होगा जल्दी, जब डाइट में शामिल करेंगे ये 4 तरह के फूड्स

भूलकर भी ना करें इन चीजों का सेवन

डिब्बा बंद फूड्स, पैकेज्ड फूड, जंक फूड आदि बिल्कुल ना खाएं। इन चीजों में प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम अधिक होते हैं। हो सकता है आप घर में अकेले हों, ऐसे में भूख को शांत करने के लिए आप डिब्बा बंद या जंक फूड खा लेते हों, लेकिन ऐसा ना करें। ये सभी सूजन को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर सकते हैं। आजकल कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए भोजन होम डिलीवरी की सुविधा काफी बढ़ गई है। आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ भोजन होता है। आपको जो खाने की इच्छा है, वो भी आप बताकर बनवा सकते हैं।

मसालेदार भोजन से करें परहेज

कई बार बीमारी से ठीक होने के बाद लोगों को मसालेदार, चटपटा, चाट-पकौड़े आदि खाने का मन करता है। आपको भी ऐसा मन कर रहा है, तो अपनी इस क्रेविंग पर कंट्रोल रखें। रिकवरी पीरियड के दौरान अधिक मसालेदार चीजों का सेवन करने से गला खराब हो सकता है। इससे कफ अधिक हो सकता है। खिचड़ी, दलिया, दाल, सब्जियों से बना सूप, दाल का पानी, हरी सब्जी, सिट्रस फल आदि का सेवन खूब करें।

ठीक होने के 1 महीने तक कोरोना मरीज खानपान में बरतें खास सावधानी, फॉलो करें डाइट प्लान के ये डूज एंड डोन्ट्स