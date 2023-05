गर्मियों में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले ये ड्रिंक हैं किडनी के दुश्मन, जानें किस ड्रिंक से करें परहेज

Summer drink bad for kidney: गर्मियों में बॉडी को ठंडा रखने के लिए खूब मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है, लेकिन क्या आफको पता है कुछ प्रकार के ड्रिंक्स आपकी किडनी की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Summer drink you should have for kidney: गर्मियों का मौसम यानी दिनभर पसीना और पसीने का मतलब है शरीर से लगातार पानी कम होना। आपने भी जरूर नोटिस किया होगा कि हम गर्मियों में खूब पानी पीते है और फिर भी बाथरूम बहुत ही कम बार जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से धीरे-धीरे पसीने की मदद से पानी निकल रहा होता है। यही कारण है कि बार-बार हमें प्या सकती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि साधारण पानी से हमारी प्यास बुझ ही नहीं पा रही है, इस कारण से कई बार हम अन्य ड्रिंक लेने लग जाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में हम अलग-अलग ड्रिंक पीना पसंद करते हैं और इनमें कुछ ऐसे ड्रिंक होते हैं जो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं

ज्यादा कैफीन वाले ड्रिंक (Caffeinated drinks for kidney)

गर्मियों में कुछ ड्रिंक ऐसे होते हैं, जिनमें खूब कैफीन पाया जाता है। वैसे तो जब कैफीन का नाम आता है, तो चाय कॉफी की ही याद आती है और चाय व कॉफी को लोग गर्मियों में बहुत ही कम पीते हैं। लेकिन कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐसे होते हैं, जो कैफीनेटेड होते हैं और गर्मियों में लोग उनका खूब सेवन करते हैं। लेकिन ये कोला ड्रिंक्स आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

डार्क कलर ड्रिंक (Dark colored drink for kidney)

सिर्फ कैफीन वाले कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपकी किडनी के दुश्मन हो सकते हैं। खासतौर पर जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स का कलर डार्क होता है, वे आपकी किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। डार्क कलर वाले ड्रिंक्स में फास्फफोरस व शुगर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो किडनी से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है।

तेज नमक वाले ड्रिंक (Drink high in salt for kidney)

ज्यादा नमक वाले ड्रिंक्स किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर ऐसा इसलिए क्योंकि हम पेय पदार्थो के माध्यम से नमक का सेवन ज्यादा कर लेते हैं, जो किडनी को नुकसान पहुंचा जाता है। उदाहरण के लिए नींबू पानी व शिंकंजी आदि जिनमें नमक ज्यादा है, वह आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है।

पैक्ड फ्रूट जूस (Packed fruit juice for kidney)

फलों के रस आपकी किडनी के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन पैक्ड फ्रूट जूस किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पैक्ड फ्रूट जूस में एक्सट्रा स्वीटनर, कलर और फ्लेवर आदि एड किए जाते हैं, जिन्हे किडनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।

चाय व कॉफी (Tea and coffee for kidney)

गर्मियों में भी कुछ लोगों को चाय व कॉफी आदि पीने की आदत होती है, लेकिन इसका सेवन लिमिट में ही करना चाहिए। ऐसा इसिलए क्योंकि में मौजूद कैफी और शुगर आपकी किडनी समेत शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा रही होती है। साथ ही यह इसका ज्यादा इस्तेमाल मेंटल स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है।

