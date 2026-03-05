फैट बर्निंग जैसी कोई डाइट नहीं होती: इन 3 फैक्ट्स पर विश्वास करना वेट लॉस करने वालों के लिए हो सकता है मुश्किल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Fat loss myths : फिटनेस और अच्छी सेहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। हेल्दी डाइट से लेकर जिम में घंटों पसीना बहाने तक, वे हर वो कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें अपनी मनचाही बॉडी पाने में मदद मिल सके। आजकल इंटरनेट के जमाने में जब हर कोई सोशल मीडिया पर है, तो ऐसे में कुछ भी तुरंत वायरल हो जाता है। ऐसे में चाहे डाइट हो या फिर कोई अन्य चीज, हर कोई बार-बार सामने आने वाली चीज को एक बार तो आजमाना सोचता ही है। ऐसे में अगर वजन कम करने की इच्छा करने वाले लोगों के सामने फैट बर्निंग के नाम से शेयर की जा रही डाइट आती है, तो वे उसे जरूर आजमाते हैं। हालांकि, वे सही हों ये जरूरी नहीं होता है। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर विश्वास करना वेट लॉस कर रहे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस लेख की जानकारी के लिए हमने डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डायटीशियन -
वेट लॉस करने वाले कई ऐसी गलत धारणा रख लेते हैं, जिसका उन्हें फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में-
आजकल इंटरनेट पर हर कोई आपको ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा कि अगर ये खाओगे तो वजन कम हो जाएगा, वो खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो सिर्फ कोई जादुई डाइट फॉलो करके फैट कम करना मुमकिन नहीं है। उनके मुताबिक, सिर्फ एक ही डाइट है जिसके साथ आप सच में जी सकते हैं। दरअसल, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा डाइट प्लान वह है जो उन्हें पेट भरा हुआ, पोषित, एनर्जेटिक और लगातार एक्टिव बनाए रखे। अगर कोई डाइट किसी व्यक्ति को दुखी, भूखा या कमज़ोर बनाती है, तो वह आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं होती है। डाइट ऐसी होनी चाहिए, जिससे आप संतुष्ट भी हो सकें।
डॉक्टर्स की मानें, तो ज्यादातर लोग अपने टारगेट बॉडी वेट को चुनते समय मसल्स, बॉडी कंपोज़िशन, ताकत, या वे रोज़ कैसा महसूस करते हैं, इस पर विचार किए बिना एक नंबर का पीछा करने लगते हैं। दरअसल, हेल्थ का कोई तय किया गया वजन नहीं है। सही वजन वह होता है, जिसमें आपका शरीर ऐसा है कि आप बिना किसी परेशानी के हर काम अच्छे से कर पा रहे हैं। आप एक्टिव हैं और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कोई बीमारी नहीं, तो समझिए कि आपका वजन सही है।
वजन कम करना कभी-कभी सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट पर निर्भर नहीं रहता है। बल्कि इसके लिए आपको कभी-कभी दवा या फिर सर्जरी की जरूरत भी हो सकती है।
एक्सपर्ट्स की मानें, तो GLP-1 की जरूरत होना धोखा नहीं है। सर्जरी की जरूरत होना कोई कमजोरी नहीं है। टूल्स की जरूरत का मतलब यह नहीं है कि आपने काफी कोशिश नहीं की; इसका मतलब है कि आपकी बायोलॉजी को सपोर्ट की जरूरत थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो GLP-1s, जो मूल रूप से डायबिटीज की दवा है, वजन कम करने के लिए की जाने वाली कोशिश की जगह नहीं ले सकती। वे खाने की इच्छा को कम करती हैं, भूख को कंट्रोल करती हैं, और ऐसी आदतें बनाती हैं, जो हमेशा के लिए बनी रहें।
अंत में कहें तो वज़न कम करना कैरेक्टर का टेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक फिजियोलॉजिकल समस्या है। और फिजियोलॉजी को असली इलाज मिलना चाहिए।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
