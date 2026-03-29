नारियल पानी vs आंवला जूस: गर्मियों में कौन- सा ड्रिंक रखता है शरीर को ज्यादा ठंडा

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Coconut water Vs amla juice Which one is more cooling for summer : देश के कई हिस्सों में अभी से ही गर्मी पड़ने लगी है। गर्मियों में अक्सर लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए नारियल पानी और आंवले का जूस पीते हैं। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत बता रही हैं गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने में नारियल पानी और आंवला जूस में से कौन सा ज्यादा बेहतर है?
|S. NO
|तुलना का आधार
|नारियल पानी
|आंवला जूस
|1
|हाइड्रेशन
|नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है।
|आंवला जूस भी शरीर को हाइड्रेट करता है, लेकिन कम मात्रा में।
|2
|डिटॉक्स
|नारियल पानी शरीर को हाइ़ड्रेट करने के साथ-साथ डिटॉक्स भी करता है।
|आंवले का जूस बॉडी को डिटॉक्स करता है। आंवले के जूस में विटामिन सी होता है।
|3
|पाचन
|गर्मियों में होने वाली पाचन से जुड़ी परेशानी को नारियल पानी ठीक करता है।
|आंवले का जूस बॉडी को डिटॉक्स करता है, इससे भी पाचन की परेशानी दूर होती है।
|4
|इम्यूनिटी
|नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है।
|आंवले का विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है।
|5
|बॉडी कूलिंग
|नारियल पानी शरीर को अंदर से ठंडा रखता है।
|आंवला शरीर को हल्का ठंडा करता है।
गर्मियों में नारियल पानी और आंवले का जूस दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। गर्मियों में अगर आपका लक्ष्य शरीर को तुरंत ठंडा और हाइड्रेट रखना है, तो नारियल पानी ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना और डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आंवला जूस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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