हर दाल के हैं अपने अलग-अलग फायदे, जानिए किस बीमारी में खाएं कौन सी दाल

Which type of lentil is healthiest : दाल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। हालांकि, हर समस्या के लिए अलग दाल कारगर साबित होती है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से होती है।

Written by Kishori Mishra |Published : February 6, 2026 10:14 AM IST

What are the most beneficial lentils : सेहत के लिए दाल बहुत फायदेमंद होती हैं। यह भारतीय खाने का जरूरी हिस्सा है। हर घर में लगभग हर दिन कोई न कोई दाल जरूर बनती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये पोषक तत्वों का भंडार है। दाल में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा, ये दिल की बीमारियों से लेकर मेटाबॉलिक समस्याओं तक, बहुत आम स्वास्थ्य समस्याओं में मदद भी करती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो कुछ दालें ऐसी होती हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कौन सी दाल अच्छी रहेगी।

दिल की हेल्थ के लिए बेस्टहै चने की दाल

आजकल हार्ट अटैक की समस्या काफी बढ़ गई है। इसके लिए बढ़ता कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट्स का जमना आम बात है। इस समस्या से बचने के लिए ऐसी दालें फायदेमंद होती हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और दिल की सेहत व वज़न कंट्रोल दोनों में मदद करें। दरअसल, अगर आपका वजन बहुत ज्यदा है, तो इससे आपके दिल की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही यह हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक स्थितियों को ट्रिगर कर सकता है। इस समस्या से बचने के लिए चने की दाल खाना बेहतर होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक, अगर आपका दिल का स्वास्थ्य खराब है तो चने की दाल ( Which lentils are best for heart health? ) खाएं, क्योंकि इसमें पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। जो वास्तव में आपके दिल के स्वास्थ्य और वज़न कंट्रोल में सुधार कर सकते हैं।

PCOS की समस्या में खाएं मूंग की दाल

महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना आम बात है, ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए मूंग की दाल का सेवन किया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि यह इस स्थिति से जुड़े लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। यह दाल बहुत हल्की भी होती है, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है। इस दल को खाने से सूजन कम होती है और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ने की संभावना कम होती है।

डायबिटीज से बचने के लिए खाएं मसूर की दाल

डायबिटीज भी भारतीय लोगों तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, डायबिटीज की समस्या को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट लना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप कुछ ऐसी दाल चुन सकते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार कर सके, ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रख सके और आपकी डेली लाइफ को मैनेज कर सके। इस समस्या से बचने के लिए मसूर दाल का सेवन किया जा सकता है।

दरअसल, मसूर की दाल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आमतौर पर डायबिटिक या प्री-डायबिटिक मरीज़ों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह शुगर के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर में तेज़ी से बढ़ोतरी की संभावना कम हो जाती है। 2024 में प्रकाशित एक स्टडी में यह साफ हुआ है कि मसूर की दाल दिल की बीमारियों और कोलन कैंसर जैसी अन्य प्रमुख पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में कारगर होती है।

पेट की समस्याएं में फायदेमंद है मूंग की दाल

जिन लोगों को पेट की समस्याएं होती हैं, जैसे- पेट फूलना और एसिडिटी होना उनके लिए ऐसी डाइट अच्छी होती है, जो पचने में काफी हल्की हो। नहीं, तो अगर आप पहले से ही पेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो भारी दाल खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा काम का बोझ पड़ सकता है, इसीलिए मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। इस तरह की दाल में एंटी-न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं, इसलिए आप पोषक तत्वों को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं।

