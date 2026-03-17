थायराइड के मरीजों को नुकसान पहुंचाती है गोभी, खाते हैं तो होंगे ये 5 नुकसान

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थायराइड की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। थायराइड को मैनेज करने के लिए खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। डॉ. आलोक जोशी कहते हैं कि थायराइड में गोभी का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। बेशक से गोभी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन कुछ मामलों में थायराइड के मरीजों के लिए इसका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि गोभी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें गोइट्रोजन (Goitrogens) कहा जाता है। गोइट्रोजन ऐसे यौगिक होते हैं जो थायराइड ग्रंथि के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आयोडीन के इस्तेमाल को प्रभावित कर सकता है। थायराइड के मरीज अगर गोभी का सेवन करते हैं तो थायराइड हार्मोन का काम बाधित हो सकता है।
थायराइड के मरीजों को कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए:
डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थायराइड हार्मोन के असंतुलन से जूझ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरह से गोभी को अपनी डाइट से हटा दें। थायराइड के मरीज कुछ खास बातों का ध्यान रखें, तो वो गोभी खा सकते हैं।
गोभी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन थायराइड के मरीजों को इसका सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। इसमें मौजूद गोइट्रोजेन तत्व आयोडीन के उपयोग और थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति थायराइड का मरीज है, तो उसे गोभी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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