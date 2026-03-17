थायराइड के मरीजों को नुकसान पहुंचाती है गोभी, खाते हैं तो होंगे ये 5 नुकसान

डॉ. आलोक जोशी कहते हैं कि थायराइड के मरीज अगर ज्यादा मात्रा में गोभी खाते हैं तो इससे कई प्रकार की समस्या हो सकती है।

थायराइड की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। थायराइड को मैनेज करने के लिए खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। डॉ. आलोक जोशी कहते हैं कि थायराइड में गोभी का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। बेशक से गोभी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन कुछ मामलों में थायराइड के मरीजों के लिए इसका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

थायराइड के मरीजों के लिए गोभी क्यों है हानिकारक?

डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि गोभी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें गोइट्रोजन (Goitrogens) कहा जाता है। गोइट्रोजन ऐसे यौगिक होते हैं जो थायराइड ग्रंथि के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आयोडीन के इस्तेमाल को प्रभावित कर सकता है। थायराइड के मरीज अगर गोभी का सेवन करते हैं तो थायराइड हार्मोन का काम बाधित हो सकता है।

थायराइड के मरीजों के लिए गोभी के नुकसान

आयोडीन का उपयोग कम- गोभी में मौजूद गोइट्रोजेन शरीर में आयोडीन के उपयोग को कम कर सकते हैं। डॉ. आलोक जोशी बताते हैं कि आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता तो थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। हार्मोन के स्तर में बदलाव- अगर कोई व्यक्ति पहले से हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित है और ज्यादा मात्रा में गोभी खाता है तो यह हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। गले में सूजन या गोइटर का खतरा- थायराइड के मरीज अगर ज्यादा मात्रा में गोभी खाते हैं तो इससे थायराइड हार्मोन का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है। इसके कारण गले में सूजन या गोइटर का खतरा बढ़ जाता है। पेट से जुड़ी बीमारी- गोभी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। थायराइड के मरीज अगर अधिक मात्रा में गोभी खाते हैं, तो इससे गैस, पेट फूलना और अपच की समस्या हो सकती है। दवाओं का असर कम- कुछ मामलों में गोभी का अधिक सेवन थायराइड की दवाओं के असर को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि थायराइड के मरीज कुछ सब्जियों का सेवन सीमित मात्रा में करें।

थायराइड के मरीजों को गोभी के अलावा क्या नहीं खाना चाहिए?

थायराइड के मरीजों को कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए:

सोया उत्पाद ज्यादा शक्कर अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड अधिक कैफीन

थायराइड के मरीज कैसे खाएं गोभी?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थायराइड हार्मोन के असंतुलन से जूझ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी तरह से गोभी को अपनी डाइट से हटा दें। थायराइड के मरीज कुछ खास बातों का ध्यान रखें, तो वो गोभी खा सकते हैं।

गोभी को हमेशा अच्छी तरह पकाकर खाएं कच्ची गोभी या सलाद के रूप में गोभी का सेवन कभी न करें। सप्ताह में 1 या 2 बार ही गोभी का सेवन करें।

निष्कर्ष

गोभी एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन थायराइड के मरीजों को इसका सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए। इसमें मौजूद गोइट्रोजेन तत्व आयोडीन के उपयोग और थायराइड हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति थायराइड का मरीज है, तो उसे गोभी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।