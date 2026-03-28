प्रेग्नेंसी में Pineapple खाना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट से जानें

Pineapple Side Effects in Pregnancy: अनानास विटामिन्स और मिनरल्स का काफी अच्छा सोर्स है। लेकिन, क्या इसे प्रेग्नेंसी में खा सकते हैं?

प्रेग्नेंसी में अनानास

Pineapple in Pregnancy: जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तो वह अपने शरीर का काफी ध्यान रखने लगती है। इस दौरान वह हर एक चीज का ध्यान रखती है कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं। प्रेग्नेंसी में पपीता खाने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि पपीता खाने से गर्भपात यानी मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है, खासकर कच्चा पपीता। वहीं, कई लोग गर्भावस्था के दौरान अनानास से भी परहेज करने की सलाह देते हैं। वैसे तो अनानास पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अनानास में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और मिनरल्स होते हैं, लेकिन फिर भी अनानास खाने से मना क्यों किया जाता है? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं प्रेग्नेंसी पाइनएप्पल खाना चाहिए या नहीं?

क्या प्रेग्नेंसी में अनानास खा सकते हैं?

डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, दोनों ही स्थितियों में अनानास खाने से परहेज करना चाहिए। अनानास खाने से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। मैं प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अनानास से परेहज करने की सलाह देती हूं।"

प्रेग्नेंसी में अनानास क्यों नहीं खाना चाहिए?

प्रेग्नेंसी में आपको अनानास खाने से बचना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो भी अनानास का सेवन करने से बचें।

अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुंह को संकुचित कर सकता है। पहली तिमाही में अनानास खाना नुकसानदायक हो सकता है।

अनानास खाने से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आपको प्रेग्नेंसी के दौरान इसे खाने से बचना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में ज्यादातर महिलाओं को पहले से ही एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं रहती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अनानास खाने से बचना चाहिए। अनानास खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है।

जैसी समस्याएं रहती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अनानास खाने से बचना चाहिए। अनानास खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। कुछ महिलाओं को अनानास खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। इससे मुंह में जलन, सूजन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में अनानास खाने से पेट दर्द और डायरिया जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इससे डिहाइड्रेशन होता है और चक्कर-कमजोरी आ सकती है।

अगर गर्भपात का इतिहास रहा है तो इस मामले में भूलकर भी अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में इन बातों का भी रखें ध्यान

प्रेग्नेंसी में आपको अनानास नहीं खाना चाहिए, यह स्पष्ट है। लेकिन, इसके साथ ही आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए।

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प्रेग्नेंसी में बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, दाल और दूध का सेवन करना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में अंकुरित अनाज, अधपका अंडा, कच्चा पपीता, एलोवेरा जूस और कच्चा मांस खाने से परहेज करना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इससे यूटीआई से बचाव हो सकता है।

प्रेग्नेंसी के दौरान समय-समय पर अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं।

प्रेग्नेंसी के दौरान रात में 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे शरीर को आराम मिलेगा और कमजोरी दूर होगी।

धूम्रपान, शराब और ज्यादा मात्रा में कैफीन (चाय-कॉफी) का सेवन करने से बचना चाहिए।

तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। इसके लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें।

Highlights:

प्रेग्नेंसी में अनानास खाने से बचना चाहिए।

अनानास गर्भपात के खतरे को बढ़ा सकता है।

अनानास खाने से एलर्जी की समस्या भी हो सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।