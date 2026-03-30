प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस क्यों नहीं पीना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें

अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एलोवेरा जूस से परहेज करें। प्रेग्नेंसी के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स इस जूस को न पीने की सलाह देते हैं। यह मिसकैरेज के खतरे को बढ़ाता है।

Aloe Vera Juice in Pregnancy: आयुर्वेद में एलोवेरा को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एलोवेरा जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, एलोवेरा में विटामिन्स, मिनरल्स समेत कई पोषक तत्व भी होते हैं। यह पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। वैसे तो एलोवेरा जूस हर कोई पी सकता है। लेकिन, प्रेग्नेंसी के दौरान एलोवेरा जूस या एलोवेरा को किसी अन्य तरीके से खाने से भी मना किया जाता है। एलोवेरा का सेवन करने से प्रेग्नेंसी के दौरान जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस पी सकते हैं या नहीं (Kya Pregnancy me Aloe Vera Juice Pi Sakte Hai)?

क्या प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस पी सकते हैं?

डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "मैं प्रेग्नेंसी में महिलाओं को एलोवेरा जूस से पूरी तरह परहेज करने की सलाह देती हूं। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के लिए एलोवेरा जूस सुरक्षित नहीं माना जाता है। एलोवेरा में लेटेक्स होता है, जो मां और शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो भी एलोवेरा से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। एलोवेरा के साथ ही, आपको पपीता और अनानास से भी परहेज करना चाहिए।"

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प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस पीने के नुकसान

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस पीने से गर्भाशय संकुचन हो सकता है। इस स्थिति में गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं। इससे गर्भपात का जोखिम काफी बढ़ सकता है। यह स्थिति फीटल बर्थ डिफेक्ट्स के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है।

ज्यादा मात्रा में एलोवेरा जूस पीने से डायरिया या पेट खराब की दिक्कत हो सकती है। इससे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। प्रेग्नेंसी के दौरान, शरीर में पानी की कमी से नुकसान पहुंच सकता है।

से नुकसान पहुंच सकता है। एलोवेरा जूस पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटैशियम का लेवल कम हो सकता है। इससे प्रेग्नेंसी के दौरान कई दिक्कतें हो सकती हैं। इसकी वह से उल्टी, मतली, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं।

कई महिलाओं को एलोवेरा जूस पीने से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। खुजली, त्वचा पर सूजन इसके आम संकेत हो सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी है तो भूलकर भी इसका सेवन न करें।

एलोवेरा जूस ब्लड शुगर लेवल को भी प्रभावित कर सकता है। एलोवरा जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है। इससे कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में कौन-सा जूस पीना चाहिए?

प्रेग्नेंसी में संतरे का जूस पीना लाभकारी हो सकता है। इससे बच्चे के विकास में मदद मिलती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है।

अनार का जूस भी पीना चाहिए। अनार में आयरन अधिक होता है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और एनीमिया से बचाव होता है।

और एनीमिया से बचाव होता है। प्रेग्नेंसी में नारियल पानी पीना चाहिए। इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। नारियल पानी पीने से शरीर की थकान भी कम होती है।

प्रेग्नेंसी में हर्बल टी का सेवन करना चाहिए। ज्यादा चाय या कॉफी के सेवन से बचें। इससे एसिडिटी और ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है।

Highlights:

प्रेग्नेंसी में एलोवेरा जूस से परहेज करना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में नारियल पानी पीना फायदेमंद होता है।

प्रेग्नेंसी में बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है।

अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स शामिल करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।