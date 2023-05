क्या यूरिक एसिड में मूंगफली खा सकते हैं? जानिए डायटीशियन की क्या है सलाह

Can We Eat Peanut in High Uric Acid : यूरिक एसिड में मूंगफली खानी चाहिए या नहीं, इस विषय के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में-

Can We Eat Peanut in High Uric Acid : शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना या फिर कम होना, कई परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए यूरिक एसिड के संतुलन को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। यूरिक एसिड के विषयों में जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूरिक एसिड कैसं बनता है? हमारे शरीर में प्यूरिन नामक एक केमिकल होता है, जिसे शरीर स्वयं बनाती है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों के जरिए भी प्यूरिन शरीर को प्राप्त होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो जब हमारे शरीर में प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है, तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यूरिक एसिड किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकाल जाती है। लेकिन अगर इसे हमारी किडनी सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, जो कई परेशानियों का कारम बन सकती हैं। इन परेशानियों में जोड़ों में दर्द, लालिमा, सूजन इत्यादि शामिल है।

हालांकि, हमारे खून में थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड होना भी जरूरी है। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपने खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। खासतौर पर अगर आपको हाई यूरिक एसिड की परेशानी है, तो आपको प्यूरिन युक्त खाद्यों का सेवन सेवन कम मात्रा में करनी चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में कई तरह की दालें और नट्स शामिल हैं। कई मूंगफली को लेकर कफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें यूरिक एसिड में मूंगफली खाना चाहिए या नहीं? इस विषय की जानकारी के लिए हमने डायट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से बात की है। आइए डायटीशियन से जानते हैं यूरिक एसिड में मूंगफली खाएं या नहीं?

क्या हाई यूरिक एसिड में मूंगफली खा सकते हैं?

यूरिक एसिडमें मूंगफली खा सकते हैं या नहीं, इस विषय के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आखिर मूंगफली में प्यूरिन होता है या नहीं। अगर इसमें प्यूरिन है तो इसका सेवन करने से आपकी यूरिक एसिड की परेशानी बढ़ सकती है। डायटीशियन का कहना है कि 100 ग्राम मूंगफली में 79 एमजी प्यूरिन होती है। ऐसे में आप इसका थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। इससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है।

इसके अलावा मूंगफली में कैलोरी भी काफी ज्यादा होती है, जो आपके वजन को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आप हाई यूरिक एसिड से जूझ रहे हैं, तो सीमित मात्रा में ही मूंगफली का सेवन करें। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

मूंगफली में प्यूरिन की मात्रा होती है। ऐसी स्थिति में आप इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। वहीं, अगर आप किसी अन्य तरह का नट्स ले रहे हैं, तो इसका साथ मूंगफली न खाएं। साथ ही एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। साथ ही सी-फूड्स, मीट जैसी चीजों का सेवन हाई यूरिक एसिड की परेशानी में न करें। इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है।

यूरिक एसिड में मूंगफली का सेवन आप सीमित मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है।

