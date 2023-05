गलत समय पर फल का सेवन बढ़ा सकती हैं ये 5 समस्याएं, Luke Coutinho से जानें फल खाने का सही तरीका

फल खाने का सही तरीका : अगर आप गलत समय पर और गलत तरीके से फल खाते हैं तो ये आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकता है और आपको कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

फल खाना शरीर के लिए बाकी चीजों के खाने जितना ही जरूरी है। लेकिन कई बार कुछ लोग जब मर्जी तब फल खाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें फल खाने से ये परेशानी होती है। जैसे कि कुछ लोग फल खाने के बाद एसिडिटी की शिकायत करते हैं। तो, कुछ लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि फल का सेवन पेट दर्द और दस्त की समस्या का कारण बनता है। जबकि फल आपके पेट के लिए हमेशा से ही फायदेमंद माना गया है और बस कुछ स्थितियों में ही ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में हमें फलों को लेकर कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में वेलनेस कॉच ल्यूक कॉन्टिनहो (Luke Coutinho) ने बात की है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में वेलनेस कॉच ल्यूक कॉन्टिनहो (Luke Coutinho) बताते हैं कि हमें फल कैसे और कब खाना चाहिए (Right time to eat fruit)

गलत समय पर फल का सेवन बढ़ा सकती हैं ये 5 समस्याएं

1. एसिडिटी की समस्या

फल खाने के बाद कई लोग एसिडिटी की शिकायत करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जब कोई खाना खाने के तुरंत फल का सेवन करता है या फिर खाने के साथ फलों का सेवन करता है तो ये एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देती है। दरअसल, इस दौरान होता ये है कि शरीर खाने को पचाने के साथ फलों को भी पचाने लगता है जिससे एसिड बाइल जूस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और ये एसिडिटी का कारण बनता है।

2. कब्ज की समस्या

गलत समय पर और गलत तरीके से फल का सेवन कब्ज की समस्या को बढ़ा सकता है। असल में कब्ज की समस्या तब होती है जब आपका मेटाबोलिज्म स्लो हो जाता है। जब आप गलत समय पर फल का सेवन करते हैं या फिर इसे जूस व स्मूदी के रूप में लेते हैं तो इसका फाइबर और रफेज का लॉस होता है और ये मेटाबोलिज्म को स्लो करके कब्ज की समस्या का कारण बनता है।

3. यूरिक एसिड का बढ़ना

फल यूरक एसिड को बढ़ा सकते हैं। दरअसल, फलों में फ्रूक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है और जब ये सही ढंग से पच नहीं पाता है तो बढ़े हुए यूरिक एसिड का कारण बनता है। इसके अलावा जब फल का सेवन गलत ढंग से करते हैं तो ये आपके शरीर में एक सूजन पैदा करता है जिसे आप ब्लॉटिंग के रूप में पाते हैं।

4. पीएच का असंतुलित होना

अगर आप फल खा रहे हैं तो रेगुरल मील से इसे आप अलग रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया के नुकसान का कारण बन सकता है और फिर आपके पेट के पीएच को असंतुलित कर सकता है। दरअसल, फलों को पचाने के लिए पेट अतिरिक्त एकिड का सेवन करती है जिससे आपके पेट का पीएच एसिडिक हो सकता है।

5. डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नुकसान

अब आप फलों को चबा-चबा कर नहीं खाते और जूस और स्मूदी के रूप में लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोडक्शन हमारे मुंह में होने वाले थूक प्रोडक्शन से भी जुड़ा हुआ है और साबुत फलों का सेवन ना करना इसे नुकसान पहुंचाता है।

फल खाने का सही तरीका

खाना खाने के बाद क्या हमें फल खाना चाहिए (can we eat fruits after meal in hindi)? ये सवाल बहुत लोग करते हैं और ल्यूक कॉन्टिनहो के अनुसार हमें फलों का सेवन सुबह खाली पेट (Right time to eat fruits in hindi) करना चाहिए और फिर खाना खाने के 45 मिनट के बाद करना चाहिए।

ध्यान रखें कि फलों को कभी भी साबुत खाएं। कोशिश करें कि ऐसे खाएं कि फलों के फाइबर और रफेज का नुकसान ना हो। इसके अलावा जब भी फल खाएं चबा-चबा कर और बेहद आराम से खाएं। इससे आपके डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन सही होगा।