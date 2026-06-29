रात में दही खाना सही है या गलत? जानें एक्सपर्ट की राय

Curd at Night: दही को हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा के अनुसार, 100 ग्राम दही में लगभग 60-80 kcal कैलोरी, 3.5 g प्रोटीन, 3 g फैट और 85-100 mg कैल्शियम पाए जाते हैं। इनके अलावा, दही को प्रो-बायोटिक्स का भी अच्छा सोर्स माना गया है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हर व्यक्ति को अपनी डाइट में दही शामिल करने की सलाह देते हैं। अक्सर कहा जाता है कि लंच में दही खानी चाहिए। लेकिन, कई लग रात में भी दही का सेवन करते हैं। तो क्या रात में दही खा सकते हैं। आइए, जानते हैं कि रात में दही खाने से क्या होता है?
क्या रात में दही खाना सही है?
रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं, "रात में दही खानी चाहिए या नहीं, यह कुछ बातों पर निर्भर करता है। इनमें शामिल हैं-
1. आयुर्वेद के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति और उम्र पर निर्भर करता है कि उसे रात में दही खानी चाहिए या नहीं।
2. व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है या कौन-सी बीमारी है, इस पर भी निर्भर करता है।
3. मौसम यानी सीजन पर भी निर्भर करता है कि आपको रात में दही खानी चाहिए या नहीं।
इन लोगों को रात में नहीं खानी चाहिए दही
अगर किसी व्यक्ति को सर्दी-जुकाम, गले में खराश जैसी समस्याएं हैं तो रात में दही का सेवन करने से बचना चाहिए।हालांकि, रिसर्च में यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है कि दही खाने से सर्दी-जुकाम बढ़ता है या खांसी की समस्या होती है।
आयुर्वेद में गठिया रोगियों को भी रात में दही खाने से मना किया जाता है। रिसर्च में इसे लेकर अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
पेट में भारीपन या अपच आदि रहता है, तो रात में दही नहीं खानी चाहिए। इससे शरीर में टॉक्सिंस जमा हो सकती है।
आयुर्वेद के अनुसार, दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सर्दियों में रात को दही का सेवन करने से बचना चाहिए।
आयुर्वेद में दही को कफ बढ़ाने वाला माना गया है, इसलिए कफ दोष वाले लोगों को रात में दही खाने से बचना चाहिए।
ये लोग खा सकते हैं रात में दही
अगर कोई व्यक्ति पता है और उसकी पित्त प्रकृति है तो वह रात में दही खा सकते हैं।
पित्त दोष वाले लोग दिन और रात, दोनों समय दही का सेवन कर सकते हैं। इससे पित्त को कम करने में मदद मिलती है।
गर्मी के मौसम में रात को दही का सेवन किया जा सकता है। इससे शरीर में ठंडक बनी रहती है।
लेकिन, रात के समय दही का सेवन बेहद कम मात्रा में करना चाहिए। इससे पाचन भी सही रहेगा और किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी।
कुछ लोगों को रात में दही खाने से ब्लोटिग और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
Disclaimer: रात में दही खाने से मनाही नहीं है। लेकिन, आपको अपनी शारीरिक प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार, पता करना जरूरी है कि आपके लिए रात में दही खाना सही है या नहीं। साथ ही, दही का ज्यादा मात्रा में भी सेवन नहीं करना चाहिए।