hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Diet
  • सलाद में एक साथ खीरा और टमाटर खा सकते हैं? जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

सलाद में एक साथ खीरा और टमाटर खा सकते हैं? जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कई लोग सलाद में खीरा और टमाटर का सेवन एक साथ करते हैं। लेकिन, क्या इन दोनों को एक साथ खा सकते हैं? खीरा और टमाटर खाने से कोई समस्या तो नहीं होती? आइए, जानते हैं-

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : June 8, 2026 2:46 PM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr Shrey Sharma, Dr. Sugeeta Mutreja

thehealthsite.com top news

cucumber and tomato (AI generated Image)

ज्यादातर लोग सलाद में खीरा, टमाटर और प्याज आदि शामिल करते हैं। खीरा, टमाटर और प्याज को पोषक तत्वों से भरपूर बताया गया है। रोजाना इनका सेवन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव हो सकता है। खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। वहीं, टमाटर में विटामिन-सी होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। खीरा और टमाटर को रोजाना खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। लेकिन, क्या खीरा और टमाटर एक साथ खा सकते हैं? फूड कॉम्बिनेशन के इस सीरीज में हम इसके बारे में जानते हैं-

क्या कहता है आयुर्वेद?

रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिकडॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं, "अगर सलाद में खीरा और टमाटर के साथ प्याज, पनीर, ब्रोकली या अन्य चीज भी मिलाई गई है, तो इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन, सिर्फ खीरा और टमाटर को एक साथ खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि खीरे की तासीर ठंडी और टमाटर की तासीर गर्म होती है। इन दोनों को एक साथ खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि, आयुर्वेद में खीरा और टमाटर के सलाद कॉम्बिनेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए आप इन दोनों का एक साथ सेवन कर सकते हैं।"

इस पर आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियनडॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "खीरे में पानी और फाइबर ज्यादा होता है और टमाटर में विटामिन-सी होता है, जिससे शरीर इनका अवशोषण कम कर सकता है। लेकिन, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि खीरा और टमाटर को एक साथ नहीं खाना चाहिए। आप सलाद में खीरा और टमाटर एक साथ खा सकते हैं।"

Also Read

खीरा और टमाटर खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

डॉ. श्रेय बताते हैं कि खीरा और टमाटर खाने के बाद आपको दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खीरा और टमाटर के बाद दूध पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इससे गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

खीरा खाने के फायदे

researchgate पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, खीरा में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और विटामिन ए, सी और के पाए जाते हैं। खीरा शरीर को हाइड्रेट रखता है और डिटॉक्स करने में मदद करता है।

  • खीरे में फाइबर होता है, इससे पाचन-तंत्र में सुधार होता है और कब्ज आदि से छुटकारा मिलता है।
  • खीरे में पानी होता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड होता है।
  • इससे त्वचा का निखार बढ़ता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है।
  • खीरा वेट लॉस में भी असरदार माना जाता है।

टमाटर खाने के फायदे

PubMedमें प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, टमाटर में लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। टमाटर में मौजूद गुण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं।

  • टमाटर में विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है।
  • टमाटर खाने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
  • टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो स्किन को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।

Disclaimer: आप टमाटर और खीरा एक साथ खा सकते हैं। लेकिन, अगर आपको टमाटर या खीरा एक साथ खाने से कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। हालांकि, खीरा और टमाटर को विरुद्ध आहार नहीं माना गया है।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source
अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More