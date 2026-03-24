क्या खाली पेट केला खा सकते हैं? जानें कौन-खाएं और कौन-परहेज करें

Khali Pet Kela Khane se Kya Hoga: केला सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन, क्या सुबह के समय केला खाना सही रहता है?

खाली पेट केला खाने के फायदे

Banana Benefits in Hindi: केला एक ऐसा फल है, जिसे सुपरफूड माना जाता है और यह लगभग हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। छोटे बच्चे भी केला आसानी से खा लेते हैं। केला स्वादिष्ट होने के साथ ही काफी पौष्टिक भी होता है। केले में पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केला खाने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसलिए ज्यादातर लोग सुबह केला खाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। केला खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन, कई लोग खाली पेट केला खाने के बाद पेट दर्द और गैस की शिकायत करते हैं। तो क्या खाली पेट केला खाना सही होता है? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-

क्या खाली पेट केला खाना सही है?

जी हां, आप खाली पेट केला खा सकते हैं। केला मीठा होता है और इसमें फाइबर भी होता है। मीठा शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसलिए केला खाने से शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसलिए सुबह खाली पेट 1 या 2 केला खाना सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, कुछ लोगों को सुबह खाली पेट केला खाने से गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, कुछ लोगों में केला खाने से ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ सकता है।

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खाली पेट केला खाने से क्या होता है?

केले में कार्ब्स और शुगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप रोज सुबह केला खाएंगे, तो इससे शरीर में तुरंत एनर्जी आएगी। आप वर्कआउट से पहले केला खा सकते हैं।

केले में फाइबर होता है, जो पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है। सुबह खाली पेट केला खाने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है।

केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है। इससे मूड को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे तनाव भी कम होता है ।

। केला खाने से वेट लॉस में भी मदद मिल सकती है। सुबह केला खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इससे आपको बार-बार भूख नहीं लगेगी और वजन कंटोल में रहेगा।

खाली पेट केला खाने के नुकसान क्या होते हैं?

किन लोगों के लिए खाली पेट केला खाना चाहिए?

अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं, तो केला खाना फायदेमंद हो सकता है।

जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, उनके लिए केला अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो केले का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं।

किन लोगों को खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए?

अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो सुबह खाली पेट केला खाने से बचें।

अगर आपको एसिडिटी या पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो खाली पेट केला खाने से बचें।

किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को भी केला खाने से बचना चाहिए।

Highlights:

केला पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं।

दूध और केले का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

वर्कआउट से पहले केला खाना अच्छा विकल्प हो सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।