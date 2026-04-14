क्या गर्मियों में दालचीनी का पानी पी सकते हैं? जानें एक्सपर्ट की राय

Dalchini ka Pani: दालचीनी का पानी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। कई लोग इसका पानी पीना पसंद करते हैं। क्या गर्मी में दालचीनी का पानी पी सकते हैं?

दालचीनी का पानी

Dalchini ka Pani Pine ke Fayde: ज्यादातर भारतीय घरों में दालचीनी का उपयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। दालचीनी खाने का स्वाद बढ़ाता है और इसे पौष्टिक भी बनाता है। आयुर्वेद में दालचीनी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स,एंटी-इंफ्लेमेटरी समेत कई गुण पाए जाते हैं। इसलिए इसके पर्याप्त फायदे लेने के लिए कई लोग दालचीनी का पानी या काढ़ा बनाकर भी पीते हैं। दालचीनी के पानी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इस पानी को पीने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। लेकिन, क्या गर्मियों में दालचीनी का पानी पी सकते हैं? आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं इसके बारे में-

क्या गर्मियों में दालचीनी का पानी पी सकते हैं?

जी हां, आप गर्मियों में दालचीनी का पानी पी सकते हैं। लेकिन, गर्मी के मौसम में बेहद कम मात्रा में ही दालचीनी का पानी पीना चाहिए। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, इसका पानी पीने से पेट में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो गर्मियों में दालचीनी का पानी पीने से बचना चाहिए। दालचीनी का पानी पेट में गर्मी बढ़ा सकता है और इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

दालचीनी का पानी पीने के फायदे क्या हैं?

दालचीनी का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से दालचीनी का पानी पिएंगे तो इससे सेहत को कई लाभ मिलेंगे।

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दालचीनी का पानी पीने से वेट लॉस में मदद मिल सकती है। इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन क्रिया भी सही तरीके से काम करती है। कुछ दिनों तक सही डाइट लेने और इस पानी को पीने से वजन धीरे-धीरे कम हो सकता है।

दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर के अतिरिक्त फैट को बर्न करते हैं। दालीचनी का पानी पीने से बेली फैट भी कम होती है।

दालचीनी का पानी डायबिटीज रोगियों के लिए काफी अच्छा होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है।

करता है। दालचीनी का पानी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। इस पानी को पीने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इस पानी को पीने से पेट के इंफेक्शन से भी राहत मिलती है।

दालचीनी का पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इस पानी को पीने से शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

गर्मी में दालचीनी का पानी पीते समय क्या सावधानियां बरतें?

अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो गर्मियों में दालचीनी का पानी पीने से बचें।

गर्मियों में दालचीनी का पानी बेहद सीमित मात्रा में पीना चाहिए।

अगर दालचीनी का पानी पीने से एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो इसका सेवन बिल्कुल न करें।

जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो इसका सेवन बिल्कुल न करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो भी दालचीनी का पानी पीने से बचें।

Highlights:

दालचीनी औषधीय गुणों से भरपूर होता है।

दालचीनी का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

गर्मी में दालचीनी का पानी कम मात्रा में ही पीना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।