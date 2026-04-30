तरबूज खाने से एक परिवार में 4 लोगों की मौत! क्या सच में जान ले सकता है यह फल

मुंबई में तरबूज खाने के बाद एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से लोगों के मन में तरबूज को लेकर कई सवाल हैं? जैसे- क्या तरबूज खाने से मौत हो सकती है?

Written By: Anju Rawat | Published : April 30, 2026 2:48 PM IST

Medically Verified By: Dr. Charu Dutt Arora

Image credits by: watermelon- ai generated image

हाल ही में मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खबर है- परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत की। बताया जा रहा है कि परिवार ने बरियानी के बाद तरबूज का सेवन किया, इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन,क्या वाकई तरबूज खाना जानलेवा है? या बिरयानी के बाद तरबूज खाना जानलेवा हो सकता है? आइए, एशियन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. चारू दत्त अरोड़ा से जानते हैं इसके बारे में-

क्या तरबूज का सेवन जानलेवा है?

डॉ. चारू दत्त बताती हैं, "तरबूज विषाक्त या जानलेवा फल नहीं है। करोड़ों लोग तरबूज का सेवन रोजाना करते हैं। तरबूज को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।"

तरबूज खाने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है, इस खबर पर डॉ. चारू कहती हैं कि मृत्यु का कारण तरबूज नहीं, दूषित तरबूज या उसमें मौजूद जहरीले टॉक्सिंस हो सकते हैं। तरबूज में पानी और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसमें तेजी से बैक्टीरिया पनपते हैं। दूषित तरबूज में साल्मोनेला, ई. कोलाई या लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। इसमें मौजूद जहरीले टॉक्सिंस तबीयत बिगड़ने का कारण बन सकते हैं।

watermelon and biryani- ai generated image

क्या बिरयानी और तरबूज का कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है?

डॉ. चारू दत्त बताती हैं, "सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह कि बिरयानी के बाद तरबूज खाने से मौत हो जाती है, यह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह निराधार है। आयुर्वेद के अनुसार, तरबूज और बिरयानी को एक साथ खाने से पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन, इससे मौते होने का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। अगर तबीयत बिगड़ती है, तो इसका कारण बैक्टीरिया या टॉक्सिन हो सकते हैं। लेकिन, अगर आप ऑर्गेनिक तरबूज खाएं तो इससे तबीयत खराब होने का खतरा नहीं रहता है।"

तरबूज खाने के फायदे क्या हैं?

तरबूज को गर्मियों के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें लगभग 92 फीसदी पानी होता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह लाइकोपीन का अच्छा सोर्स है। इसलिए इसे हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी माना जाता है।

तरबूज में विटामिन ए, सी और बी6 होते हैं। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कई रोगों से बचाव होता है।

इसे पाचन-तंत्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है।

तरबूज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए?

वैसे तो तरबूज के साथ किसी भी खाद्य पदार्थ को खाने से मौत नहीं होती हैं। लेकिन, खराब कॉम्बिनेशन की वजह से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको तरबूज के साथ कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए।

You may like to read

तरबूज जल्दी पच जाता है। इसलिए तरबूज को पनीर या मांस के साथ खाने से बचना चाहिए। इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

तरबूज को दूध या अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ खाने से बचना चाहिए। इससे भी पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।

तरबूज को गर्मी का बेस्ट फल माना जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद करता है। डॉक्टर भी गर्मी में तरबूज खाने की सलाह देते हैं। लेकिन, हमेशा फ्रेश और ऑर्गेनिक तरबूज ही खाना चाहिए। वरना, इसमें मौजूद कैमिकल्स और टॉक्सिंस शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तरबूज खाने के आधे घंटे बाद तक भारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वरना, आपको एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Add The Health Site as a Preferred Source