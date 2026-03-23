क्या प्रेग्नेंसी में पपीता खाना चाहिए? जानें कच्चा पपीता क्यों बनता है गर्भपात का कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Papaya for Pregnant Women: प्रेग्नेंसी एक बेहद नाजुक समय होता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अपना ज्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है। खासकर, प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खान-पान को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस दौरान महिलाओं को कुछ चीजों को खाने और कुछ चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पपीता एक ऐसा ही फल है, जिसे प्रेग्नेंट महिलाओं को न खाने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के मन में अक्सर सवाल आता है कि उन्हें पपीता खाना चाहिए या नहीं? Maccure Hospital की एचओडी एंड गाइनोकोलॉजी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. गीता जैन से जानते हैं प्रेग्नेंसी में पपीता खाने से क्या होता है?
प्रेग्नेंसी में पपीता न खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि, आमतौर पर पका हुआ पपीता सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित माना जाता है। पके हुए पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, सी और फाइबर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन, पका हुआ पपीता भी ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए।
कच्चे पपीते में लेटेक्स नामक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पपेन एंजाइम होता है। अगर कच्चा पपीता खाया जाता है, तो इससे गर्भाशय में संकुचन बढ़ सकता है। इससे प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। कच्चा पपीता खाने से प्रेग्नेंसी में जटिलताएं बढ़ सकती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। प्रेग्नेंसी के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स कच्चा पपीता खाने से पूरी तरह परहेज करने की सलाह देते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information