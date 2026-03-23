क्या प्रेग्नेंसी में पपीता खाना चाहिए? जानें कच्चा पपीता क्यों बनता है गर्भपात का कारण

पपीता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, प्रेग्नेंसी में आपको पपीता खाने से बचना चाहिए। इससे आपको गर्भपात हो सकता है।

Papaya for Pregnant Women: प्रेग्नेंसी एक बेहद नाजुक समय होता है, इसलिए इस दौरान महिलाओं को अपना ज्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है। खासकर, प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खान-पान को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस दौरान महिलाओं को कुछ चीजों को खाने और कुछ चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पपीता एक ऐसा ही फल है, जिसे प्रेग्नेंट महिलाओं को न खाने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के मन में अक्सर सवाल आता है कि उन्हें पपीता खाना चाहिए या नहीं? Maccure Hospital की एचओडी एंड गाइनोकोलॉजी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. गीता जैन से जानते हैं प्रेग्नेंसी में पपीता खाने से क्या होता है?

क्या प्रेग्नेंसी में पपीता खा सकते हैं?- Can we Eat Papaya in Pregnancy in Hindi

प्रेग्नेंसी में पपीता न खाने की सलाह दी जाती है। हालांकि, आमतौर पर पका हुआ पपीता सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित माना जाता है। पके हुए पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, सी और फाइबर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन, पका हुआ पपीता भी ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए।

कच्चा पपीता क्यों बनता है गर्भपात का कारण?- How Raw Papaya Cause Miscarriage in Hindi

कच्चे पपीते में लेटेक्स नामक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पपेन एंजाइम होता है। अगर कच्चा पपीता खाया जाता है, तो इससे गर्भाशय में संकुचन बढ़ सकता है। इससे प्रेग्नेंसी के शुरुआती महीनों में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। कच्चा पपीता खाने से प्रेग्नेंसी में जटिलताएं बढ़ सकती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। प्रेग्नेंसी के दौरान हेल्थ एक्सपर्ट्स कच्चा पपीता खाने से पूरी तरह परहेज करने की सलाह देते हैं।

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लेटेक्स शरीर में रिएक्शन पैदा कर सकता है। इससे गर्भाशय में संकुचन बढ़ जाते हैं। इससे शुरुआती महीनों में गर्भपात का कारण बन सकता है।

पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है, जो शरीर में प्रोटीन को तोड़ता है। अगर कच्चा पपीता खाया जाए, तो इससे शिशु का विकास प्रभावित हो सकता है और इससे प्लेसेंटा को नुकसान पहुंच सकता है।

लेटेक्स ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या का कारण भी बन सकता है। यह स्थिति प्रेग्नेंसी के लिए खतरनाक हो सकता है।

प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में गर्भ काफी संवेदनशील होता है। अगर ऐसे में कच्चा पपीता खाया जाता है, तो गर्भपात हो सकता है।

प्रेग्नेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

प्रेग्नेंसी के दौरान आपको खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें।

लेना चाहिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें। प्रेग्नेंसी में आपको धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में आपको हैवी सामान उठाने से बचना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में पर्याप्त नींद लें और तनावमुक्त रहने की कोशिश करें।

Highlights:

प्रेग्नेंसी में पका हुआ पपीता कम मात्रा में खाया जा सकता है।

प्रेग्नेंसी में आपको कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में पपीता खाने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।