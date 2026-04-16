क्या प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? जानें कौन-से Nuts होते हैं फायदेमंद

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Dry Fruits in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। इस दौरान वह जो खाती है, उसका असर बच्चे पर साफ देखने को मिलता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के समय पर ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंसी में फल, सब्जियां और दाल आदि ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान ड्राई फ्रूट्स खाना भी बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है। तो क्या इस दौरान ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में कौन-से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए (Pregnancy me Kon se Dry Fruits Khane Chahiye)?
जी हां, प्रेग्नेंसी में आपको ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। लेकिन, प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए।
प्रेग्नेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ड्राई फ्रूट्स को विटामिन्स और मिनरल्स का पावरहाउस माना जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी रोज की डाइट में ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करें।
प्रेग्नेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स खाने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं। इसमें शामिल हैं-
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
प्रेग्नेंसी के दौरान कच्चा पपीता और अनानास से परहेज करना चाहिए।
हां, आप प्रेग्नेंसी में पिस्ता भी खा सकते हैं। पिस्ता खाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं।
जी हां, प्रेग्नेंसी में भीगे हुए बादाम खाना फायदेमंद होता है।
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