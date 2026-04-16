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क्या प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? जानें कौन-से Nuts होते हैं फायदेमंद

Dry Fruits for Pregnant Women: प्रेग्नेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। इनमें वे सभी पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं।

क्या प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? जानें कौन-से Nuts होते हैं फायदेमंद
dry fruits in pregnancy
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sugeeta Mutreja

Written by Anju Rawat |Published : April 16, 2026 12:35 PM IST

Dry Fruits in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। इस दौरान वह जो खाती है, उसका असर बच्चे पर साफ देखने को मिलता है। इसलिए प्रेग्नेंसी के समय पर ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। प्रेग्नेंसी में फल, सब्जियां और दाल आदि ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान ड्राई फ्रूट्स खाना भी बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है। तो क्या इस दौरान ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में कौन-से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए (Pregnancy me Kon se Dry Fruits Khane Chahiye)?

क्या प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए?

जी हां, प्रेग्नेंसी में आपको ड्राई फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। लेकिन, प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन क्यों जरूरी होता है?

प्रेग्नेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। ड्राई फ्रूट्स को विटामिन्स और मिनरल्स का पावरहाउस माना जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी रोज की डाइट में ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करें।

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प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे

प्रेग्नेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स खाने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं। इसमें शामिल हैं-

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  • ड्राई फ्रूट्स खाने से बच्चे के विकास में मदद मिलती है।
  • नट्स खाने से महिला के शरीर में भी ऊर्जा बनी रहती है।
  • ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है।
  • प्रेग्नेंसी में कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना फायदेमंद होता है।

प्रेग्नेंसी में कौन-से ड्राई फ्रूट्स खाएं?

  • 1. बादाम: प्रेग्नेंसी में आप भीगे हुए बादाम का सेवन कर सकते हैं। रोजाना 8 से 10 बादाम खाना फायदेमंद होता है। बादाम में फोलिक एसिड, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं।
  • 2. अखरोट: अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी डाइट में अखरोट जरूर शामिल करें। अखरोट ओमेगा-3 का एक बेहतरीन स्रोत है। यह बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास में मदद करता है।
  • 3. काजू: प्रेग्नेंसी के दौरान आपको काजू भी खाना चाहिए। काजू में आयरन और मैग्नीशियम भरपूर होते हैं, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और शरीर की कमजोरी दूर करते हैं।
  • 4. किशमिश: प्रेग्नेंसी में कई महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ऐसे में किशमिश का सेवन जरूर करें। रोजाना किशमिश खाने से एनीमिया से बचाव संभव है।

Highlights:

  • प्रेग्नेंसी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए।
  • प्रेग्नेंसी में बादाम, किशमिश और अखरोट का सेवन करना फायदेमंद होता है।
  • प्रेग्नेंसी में अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना जरूरी होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

प्रेग्नेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए?

प्रेग्नेंसी के दौरान कच्चा पपीता और अनानास से परहेज करना चाहिए।

क्या प्रेग्नेंसी में पिस्ता खा सकते हैं?

हां, आप प्रेग्नेंसी में पिस्ता भी खा सकते हैं। पिस्ता खाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं।

क्या प्रेग्नेंसी में बादाम खा सकते हैं?

जी हां, प्रेग्नेंसी में भीगे हुए बादाम खाना फायदेमंद होता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More