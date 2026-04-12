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क्या शुगर के मरीज खजूर खा सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

डायबिटीज में कई खानपान को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है। खजूर खाने को लेकर भी अगर आपके मन में सवाल है, तो इस विषय के बारे में डॉक्टर से समझते हैं। आइए जानते हैं-

क्या शुगर के मरीज खजूर खा सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
Sugar patient
VerifiedMedically Reviewed By: Dr M Sheetal Kumar

Written by Kishori Mishra |Published : April 12, 2026 9:22 AM IST

डायबिटीज मरीजों को अपने खानपान को लेकर काफी ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है।  इसकी वजह से वे अक्सर खाने-पीने की चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इन्हीं खाने पीने की चीजों के सवालों में से एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या डायबिटीज में खजूर खा सकते हैं? यह सवाल लोगों के मन में इसलिए उठता है, क्योंकि खजूर का स्वाद काफी मीठा होता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो इस लेख में आपके सवाल का जबाव मिलेगा। इसके लिए हमने यशोदा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबेटोलॉजिस्ट डॉ.  M शीतल कुमार से बातचीत की है। डॉक्टर शीतल कहते हैं कि शुगर के मरीज खजूर खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में और सही तरीके से खाना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है?

खजूर एक पौष्टिक फल है, जिसमें फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नैचुरल शुगर होती है, लेकिन इसमें रिफाइंड शुगर नहीं होती। यही कारण है कि यह अन्य मिठाइयों की तुलना में एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 42 से 55 के बीच होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है और अचानक स्पाइक नहीं होने देता है।

डायबिटीज मरीज कितनी मात्रा में खजूर का सेवन कर सकते हैं?

हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है, तो सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। कोशिश करें कि एक टाइम पर सिर्फ 2 से 3 खजूर (लगभग 15–20 ग्राम)  का सेवन करें। इससे अधिक खजूर का सेवन करना सुरक्षित नहीं माना जाता है।

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खजूर में मौजूद फाइबर होता है, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। Journal of Medicinal Food में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, नियंत्रित मात्रा में खजूर का सेवन ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।।

डायबिटीज में किस तरह खाएं खजूर?

अगर आप शुगर के मरीज हैं और  रोजाना खजूर का सेवन करना चाहते हैं, तो  इस अलग-अलग तरह से अपने डाइट में जोड़ें, जैसे-

  1. खजूर को प्रोटीन या हेल्दी फैट्स, जैसे बादाम, अखरोट या दही के साथ मिलाकर खाएं, ताकि शुगर लेवल अचानक न बढ़े।
  2. अगर आप खजूर का रहे हैं, तो इसके खाने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करें, ताकि शरीर की प्रतिक्रिया समझ सकें।
  3.  दिन में 1 से 2 बार से अधिक खजूर का सेवन न करें, इसे अपने कुल कार्बोहाइड्रेट में शामिल करें।
  4. ध्यान रखें कि एक खजूर में लगभग 7 से 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसका सेवन सोच-समझकर करना जरूरी है।

खजूर को फ्री फूड नहीं माना जा सकता, लेकिन यह मिठाई और कैंडी की तुलना में एक हेल्दी विकल्प जरूर है। यदि सही मात्रा और संतुलन बनाए रखा जाए, तो डायबिटीज़ के मरीज भी इसका सुरक्षित रूप से आनंद ले सकते हैं।

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Highlights

  • डायबिटीज में खजूर का सेवन हेल्दी हो सकता है।
  • ध्यान रखें कि शुगर के मरीज डायबिटीज में सीमित मात्रा में ही खजूर खाएं।
  • एक समय पर 2 से 3 खजूर खाना आपके लिए सही रहेगा।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More