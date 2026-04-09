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हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी इन दिनों काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हम में से कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी ज्यादा हाई होने की वजह से कई तरह की परेशानी होने का खतरा रहता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो गया है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए खानपान सही होना बहुत ही जरूरी होता है। मुख्य रूप से हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को फैटयुक्त चीजों को खाने से मना किया जाता है। ऐसे में काजू को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉ. विघ्नेश वाई (Sr. Consultant, General Physician, Yashoda Hospitals) से बातचीत ती है। आइए जानते हैं डॉक्टर से क्या काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?
डॉक्टर कहते हैं कि काजू में फैट होता है, लेकिन इसमें अनसैचुरेटेड, मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं, तो काजू का सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से काजू का सेवन करते हैं, तो इससे LDL यानि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। वहीं, HDL यानि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि अगर आप रोजाना 20 से 25 ग्राम नट्स का सेवन करते हैं, तो इससे टोटल कोलेस्ट्रॉल में लगभग 5–10% तक कमी आ सकती है।
काजू फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इसमें सॉल्यूबल फाइबर होता है, जो आंतों में कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बाहर निकालने में मददगार साबित हो सकता है। काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में होने वाली सूजन को कम कर सकता है।
काजू में प्लांट स्टेरॉल्स मौजूद होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं, जिससे ब्लड लेवल बेहतर रहता है। इसके साथ ही काजू मैग्नीशियम और कॉपर का अच्छा सोर्स होता है, जो ब्लड वेसेल्स की सेहत को बेहतर कर सकता है। साथ ही ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकत है।
डॉक्टर बताते हैं कि आप रोजाना 10 से 15 काजू का सेवन कर सकते हैं। कोशिस करें कि बिना नमक वाले काजू खाएं। इसे आप कच्चे या फिर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं।
ज्यादा नमक या तेल में तले हुए काजू का सेवन करने से इसकी सोडियम और कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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