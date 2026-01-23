Don’t Miss Out on the Latest Updates.
can i give egg to my 6 month baby: 6 महीने की उम्र के बाद जब बच्चे सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं, तो हर मां-बाप के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है - अब बच्चे को क्या खिलाएं? कुछ पेरेंट्स मेरे जैसे भी होते हैं जो डॉक्टर से पूछते हैं क्या 6 महीने के बच्चे को अंडा देना सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब सीधा सा है हां। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जा सकता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन बच्चों की मांसपेशियों, हड्डियों और टिशू डेवलपमेंट में मदद करता है।
दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल की हेड ऑफ डायटेटिक्स डाइटिशियन शालिनी ब्लिस का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन पीडियाट्रिक गाइडलाइन के अनुसार, जब बच्चा ठोस आहार (Complementary Feeding) शुरू करता है, तब प्रोटीन युक्त फूड्स देना जरूरी होता है। अंडे में हाई प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में 6 महीने की उम्र के बच्चों को अंडा खिलाना बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन 6 महीने के बच्चे को अंडा खिलाते समय इसे सही तरीके से पका कर देना ज्यादा जरूरी है।
डाइटिशियन शालिनी ब्लिस बताती हैं कि हर 6 महीने की उम्र के बच्चे के लिए अंडा सही नहीं है। जब बच्चे 6 महीने की उम्र में बैठना सीख गए हो, खाना सही तरीके से निकलने लगे और जीभ से खाना बाहर न निकाले तब उनके खाने में अंडे को शामिल किया जा सकता है।
डाइटिशियन का कहना है कि 6 महीने की उम्र के बच्चों को कभी भी कच्चा या अधपका अंडा नहीं देना चाहिए। कच्चा या अधपका अंडा खिलाने से बच्चों को एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी तरह से पकाने के बाद ही अंडा खिलाना चाहिए।
आप बच्चे की उम्र के हिसाब से नीचे बताई गई तालिका के अनुसार, बच्चे को अंडा दे सकते हैं।
|S. NO
|बच्चे की उम्र
|अंडे की मात्रा
|1
|6 महीने
|1-2 चम्मच मैश किया हुआ अंडे का पीला हिस्सा
|2
|7-8 महीने
|2-3 चम्मच अंडा सही तरीके से उबाला हुआ
|3
|9-10 महीने
|आधा अंडा (सफेद और पीला हिस्सा मिलाकर)
डाइटिशियन बताती हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों की डाइट में अंडे को शामिल कर रहे हैं, तब अंडे की मात्रा सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही अंडा देना चाहिए। 8 महीने की उम्र के बाद बच्चों की डाइट में सप्ताह में 3 बार अंडे को शामिल किया जा सकता है।
नोट : अगर आपके परिवार में किसी को अंडे से एलर्जी की परेशानी है तो बच्चों को अंडा बिल्कुल न दें। जिन बच्चों को अंडा खाना के बाद स्किन एलर्जी, शरीर पर लाल चकत्ते, डायरिया या उल्टी जैसी परेशानी होती है, उन्हें भी अंडा देने से बचना चाहिए। बच्चों को कोई भी नया सॉलिड फूड खिलाने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
