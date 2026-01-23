Select Language

can i give egg to my 6 month baby: 6 महीने की उम्र के बाद जब बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू करता है, तब पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें अंडा खिलाना सही है? आइए जानते हैं इस सवाल (Kya 6 Mahine ke Baby ko Anda De Sakte Hain) का जवाब।

अंडा खिलाने से बढ़ती है बच्चे की दिमागी शक्ति, लेकिन क्या 6 महीने में इसे देना सही है?
VerifiedVERIFIED By: Dr. Shalini Bliss

Written by Ashu Kumar Das |Updated : January 23, 2026 10:50 AM IST

can i give egg to my 6 month baby: 6 महीने की उम्र के बाद जब बच्चे सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं, तो हर मां-बाप के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है - अब बच्चे को क्या खिलाएं? कुछ पेरेंट्स मेरे जैसे भी होते हैं जो डॉक्टर से पूछते हैं क्या 6 महीने के बच्चे को अंडा देना सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब सीधा सा है हां। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जा सकता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन बच्चों की  मांसपेशियों, हड्डियों और टिशू डेवलपमेंट में मदद करता है।

6 महीने के बाद बच्चों को अंडा खिलाने के फायदे

दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल की हेड ऑफ डायटेटिक्स डाइटिशियन शालिनी ब्लिस का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन पीडियाट्रिक गाइडलाइन के अनुसार, जब बच्चा ठोस आहार (Complementary Feeding) शुरू करता है, तब प्रोटीन युक्त फूड्स देना जरूरी होता है। अंडे में हाई प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में 6 महीने की उम्र के बच्चों को अंडा खिलाना बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन 6 महीने के बच्चे को अंडा खिलाते समय इसे सही तरीके से पका कर देना ज्यादा जरूरी है।

  1. वजन बढ़ाने में मददगार- जो बच्चे जन्म के समय कम वजन या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें 6 महीने की उम्र के बाद अंडा खिलाया जाए तो ये उनका हेल्दी वेट गेन में मदद करता है। अंडे का हेल्दी फैट बच्चों की मांसपेशियों को मजबूती देकर वजन बढ़ाने में मदद करता है।
  2. हड्डियों के लिए जरूरी- डाइटिशियन बताती हैं कि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों की हड्डियों का विकास तेजी से होता है। क्योंकि इस उम्र में बच्चा घुटने पर चलने, इधर-उधर लुढ़कने और ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। अंडा बच्चों की हड्डियों के विकास में भी फायदेमंद है। अंडे में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों और टिशू डेवलपमेंट में मदद करता है।
  3. ब्रेन डेवलपमेंट- हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि अंडे में कोलीन (Choline) होता है जो बच्चे के दिमागी विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व है। बच्चों को अंडा खिलाने से ब्रेन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होता है।
  4. इम्यूनिटी स्ट्रांग- अंडे में प्रोटीन के साथ विटामिन (A, D, B12), जिंक और सेलेनियम भी होता है। अंडा खाने से बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग बनती है। रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है जिन बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो जल्दी बीमार नहीं पड़तेहैं।
  5. आंखें होती हैं तेज- अंडे में मौजूद ल्यूटिन और जीएक्सैन्थिन बच्चों की आंखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं। इन दिनों जब मोबाइल और अन्य स्क्रीन देखने से बच्चों को आंखों से जुड़ी परेशानी हो रही है। तब अंडा उनके लिए ज्यादा जरूरी है।

6 महीने के बच्चे को अंडा कब शुरू करें?

डाइटिशियन शालिनी ब्लिस बताती हैं कि हर 6 महीने की उम्र के बच्चे के लिए अंडा सही नहीं है। जब बच्चे 6 महीने की उम्र में बैठना सीख गए हो, खाना सही तरीके से निकलने लगे और जीभ से खाना बाहर न निकाले तब उनके खाने में अंडे को शामिल किया जा सकता है।

6 महीने के बच्चे को अंडा कैसे दें?

डाइटिशियन का कहना है कि 6 महीने की उम्र के बच्चों को कभी भी कच्चा या अधपका अंडा नहीं देना चाहिए। कच्चा या अधपका अंडा खिलाने से बच्चों को एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी तरह से पकाने के बाद ही अंडा खिलाना चाहिए।

बच्चों को अंडा देना का सही तरीका

  • अंडे को सबसे पहले पानी में अच्छे से उबाल लें।
  • शुरुआत में बच्चे को अंडे की जर्दी (पीला भाग) दें।
  • बच्चे को अंडा हमेशा मैश करके ही दें।
  • जब बच्चा आसानी से पचा ले, तब धीरे-धीरे सफेद भाग भी शामिल करें।

6 महीने के बच्चे को अंडे की कितनी मात्रा दें?

आप बच्चे की उम्र के हिसाब से नीचे बताई गई तालिका के अनुसार, बच्चे को अंडा दे सकते हैं।

S. NOबच्चे की उम्रअंडे की मात्रा
16 महीने1-2 चम्मच मैश किया हुआ अंडे का पीला हिस्सा
27-8 महीने2-3 चम्मच अंडा सही तरीके से उबाला हुआ
39-10 महीने आधा अंडा (सफेद और पीला हिस्सा मिलाकर)

डाइटिशियन बताती हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों की डाइट में अंडे को शामिल कर रहे हैं, तब अंडे की मात्रा सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही अंडा देना चाहिए। 8 महीने की उम्र के बाद बच्चों की डाइट में सप्ताह में 3 बार अंडे को शामिल किया जा सकता है।

नोट : अगर आपके परिवार में किसी को अंडे से एलर्जी की परेशानी है तो बच्चों को अंडा बिल्कुल न दें। जिन बच्चों को अंडा खाना के बाद स्किन एलर्जी, शरीर पर लाल चकत्ते, डायरिया या उल्टी जैसी परेशानी होती है, उन्हें भी अंडा देने से बचना चाहिए। बच्चों को कोई भी नया सॉलिड फूड खिलाने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

