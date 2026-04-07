क्या Detox Water पीने से चेहरे के पिंपल्स खत्म हो सकते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें इसकी सच्चाई | #FitIndiaHitIndia

सोशल मीडिया हाइप को देखते हुए लोग डिटॉक्स वॉटर पी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि Detox Water पीने से पिंपल्स की परेशानी कम होती है। आइए जानते हैं Detox Water पिंपल्स को कम करता है या नहीं।

सोशल मीडिया हाइप के कारण Detox Water पीने का चलन बढ़ गया है।

आजकल सोशल मीडिया और हेल्थ ट्रेंड्स में डिटॉक्स वॉटर (Detox Water) का काफी चलन है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी और इंफ्लुएंसर के कई वीडियो सामने आते हैं, जिसमें वो हाथ में बड़े-बड़े टबलर को लेकर घूमते हुए देखते हैं, जिसके अंदर काला, लाल और पीला डिटॉक्स वॉटर भरा हुआ रहता है। इस तरह से वीडियो को देखकर कहा जाता है कि डिटॉक्स वॉटर पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स निकालकर स्किन को साफ करता है और पिंपल्स (Acne) को खत्म हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर सुनी गई बातों को मानते हुए पिंपल्स को खत्म करने की ख्वाहिश को लेकर अक्सर लोग डिटॉक्स वॉटर पीने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई डिटॉक्स वॉटर पीने से पिंपल्स खत्म हो जाते हैं?

1 अप्रैल को जब वैश्विक स्तर पर World Health Day 2026 मनाया जा रहा है, तब दहेल्थसाइट एक स्पेशल सीरीज चला रहा है #FitIndiaHitIndia। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं Detox Water पीने से चेहरे के पिंपल्स खत्म हो सकते हैं या नहीं?

डिटॉक्स केवल शरीर को सपोर्ट करता है, इलाज नहीं है।

डिटॉक्स वॉटर क्या होता है?

डाइटिशियन रिचा शर्मा का कहना है कि डिटॉक्स वॉटर वो होता है, जिसमें कुछ फल, सब्जियां या हर्ब्स मिलाकर उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि उनके पोषक तत्व पानी में घुल जाएं। कुछ लोग नींबू और पुदीना पानी, खीरा और अदरक पानी, संतरा और दालचीनी पानी और सेब और दालचीनी पानी पीते हैं। यह सभी डिटॉक्स वॉटर के प्रकार हैं।

क्या डिटॉक्स वॉटर पिंपल्स खत्म कर सकता है?

डाइटिशियन कहती हैं कि डिटॉक्स वॉटर पीने से चेहरे के पिंपल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या डिटॉक्स वॉटर पीने से नए पिंपल्स नहीं आते हैं, तो यह बात पूरी तरह से भ्रम हैं। डिटॉक्स वॉटर पिंपल्स को सीधे खत्म नहीं करता, लेकिन यह कुछ तरीकों से स्किन हेल्थ को बेहतर बनाकर पिंपल्स को कम करने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। दरअसल, डिटॉक्स वाटर पीने वाले लोग रोजाना सही मात्रा में पानी पीते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है। जब आप सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो न सिर्फ शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बल्कि त्वचा भी अंदर से पोषित होती है। इससे नए एक्ने और पिंपल्स को कम करने में मदद मिलती है। आइए आगे जानते हैं डिटॉक्स वॉटर पीने से चेहरे के पिंपल्स कैसे कम होते हैं।

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डिटॉक्स वॉटर पीने से चेहरे को मिलने वाले फायदे

कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि डिटॉक्स वॉटर पीने से पाचन क्रिया में सुधार आता है। खराब पाचन पिंपल्स का एक बड़ा कारण है। ऐसे में जब डिटॉक्स वॉटर को पिया जाता है, तो इससे कब्ज और गैस की परेशानी धीरे- धीरे कम होने लगती है। पाचन की परेशानी खत्म होने से पिंपल्स की समस्या भी कम हो जाती है।डिटॉक्स वॉटर को बनाने के लिए कई तरह के फल और हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। फलों और हर्ब्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। इससे स्किन अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। जिससे चेहरे के पिंपल्स धीरे- धीरे घटने लगते हैं। शरीर खुद ही लीवर और किडनी के जरिए डिटॉक्स करता है, लेकिन डिटॉक्स वॉटर इस प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। तो शरीर से ज्यादा मात्रा में गंदगी बाहर निकलती है। इससे पिंपल्स की परेशानी धीरे- धीरे कम होने लगती है।

Highlights

फल, सब्जी और हर्ब्स को मिलाकर डिटॉक्स वाटर बनाया जाता है।

डिटॉक्स वाटर शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालते हैं।

डिटॉक्स वाटर पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।