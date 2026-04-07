क्या Detox Water पीने से चेहरे के पिंपल्स खत्म हो सकते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें इसकी सच्चाई | #FitIndiaHitIndia

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आजकल सोशल मीडिया और हेल्थ ट्रेंड्स में डिटॉक्स वॉटर (Detox Water) का काफी चलन है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी और इंफ्लुएंसर के कई वीडियो सामने आते हैं, जिसमें वो हाथ में बड़े-बड़े टबलर को लेकर घूमते हुए देखते हैं, जिसके अंदर काला, लाल और पीला डिटॉक्स वॉटर भरा हुआ रहता है। इस तरह से वीडियो को देखकर कहा जाता है कि डिटॉक्स वॉटर पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स निकालकर स्किन को साफ करता है और पिंपल्स (Acne) को खत्म हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर सुनी गई बातों को मानते हुए पिंपल्स को खत्म करने की ख्वाहिश को लेकर अक्सर लोग डिटॉक्स वॉटर पीने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई डिटॉक्स वॉटर पीने से पिंपल्स खत्म हो जाते हैं?
1 अप्रैल को जब वैश्विक स्तर पर World Health Day 2026 मनाया जा रहा है, तब दहेल्थसाइट एक स्पेशल सीरीज चला रहा है #FitIndiaHitIndia। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं Detox Water पीने से चेहरे के पिंपल्स खत्म हो सकते हैं या नहीं?
डिटॉक्स केवल शरीर को सपोर्ट करता है, इलाज नहीं है।
डाइटिशियन रिचा शर्मा का कहना है कि डिटॉक्स वॉटर वो होता है, जिसमें कुछ फल, सब्जियां या हर्ब्स मिलाकर उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि उनके पोषक तत्व पानी में घुल जाएं। कुछ लोग नींबू और पुदीना पानी, खीरा और अदरक पानी, संतरा और दालचीनी पानी और सेब और दालचीनी पानी पीते हैं। यह सभी डिटॉक्स वॉटर के प्रकार हैं।
डाइटिशियन कहती हैं कि डिटॉक्स वॉटर पीने से चेहरे के पिंपल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या डिटॉक्स वॉटर पीने से नए पिंपल्स नहीं आते हैं, तो यह बात पूरी तरह से भ्रम हैं। डिटॉक्स वॉटर पिंपल्स को सीधे खत्म नहीं करता, लेकिन यह कुछ तरीकों से स्किन हेल्थ को बेहतर बनाकर पिंपल्स को कम करने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। दरअसल, डिटॉक्स वाटर पीने वाले लोग रोजाना सही मात्रा में पानी पीते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है। जब आप सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो न सिर्फ शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बल्कि त्वचा भी अंदर से पोषित होती है। इससे नए एक्ने और पिंपल्स को कम करने में मदद मिलती है। आइए आगे जानते हैं डिटॉक्स वॉटर पीने से चेहरे के पिंपल्स कैसे कम होते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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