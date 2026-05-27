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क्या डायबिटीज रोगी आम खा सकते हैं? जानें कितने आम खाने से नहीं बढ़ता ब्लड शुगर लेवल

आम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह स्वाद में मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज रोगियों के मन में सवाल होता है कि वे इसे खा सकते हैं या नहीं? अगर हां, तो उन्हें इसका सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए? आइए, जानते हैं इसके बारे में-

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Written By: Anju Rawat | Published : May 27, 2026 4:12 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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mango for diabetes patients

Mango for Diabetic Patients: आम खाना किसे पसंद नहीं होता है? आम ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल होता है। लेकिन, आम काफी मीठा फल है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके मन में यह सवाल जरूर होता है कि वे आम खा सकते हैं या नहीं? वे एक दिन में कितने आम खा सकते हैं? ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे और डायबिटीज की वजह से उनकी दिक्कतें न बढ़े। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायबिटीज रोगी भी आम खा सकते हैं, लेकिन बेहद कम मात्रा में ताकि ब्लड शुगर लेवल न बढ़े।आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि आम खाने से डायबिटीज रोगियों को क्या फायदे होते हैं?

आम में कौन-से पोषक तत्व होते हैं?

आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम सिर्फ स्वाद में ही नहीं, पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे-

  • विटामिन ए
  • विटामिन सी
  • फाइबर
  • एंटीऑक्सीडेंट
  • पोटैशियम

क्या डायबिटीज में आम खाना सुरक्षित है?

डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "जी हां, डायबिटीज में आम खाना सुरक्षित होता है। लेकिन, डायबिटीज रोगियों को आम का सेवन कम कमात्रा में करना चाहिए। दरअसल, आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 से 60 होता है, इसका मतलब है कि आम खाने से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है। लेकिन, ज्यादा मात्रा में आम खाने से ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित हो सकता है।"

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डायबिटीज रोगी एक दिन में कितने आम खा सकते हैं?

डायबिटीज रोगी को अधिक मात्रा में आम खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, तो आप एक दिन में एक छोटा आम खा सकते हैं। अगर आम का आकार बड़ा है, तो आपके लिए आधा आम खाना सुरक्षित हो सकता है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपकी सेहत भी बेहतर बनी रहेगी।

डायबिटीज में आम खाने के फायदे क्या हैं?

अगर डायबिटीज रोगी सीमित मात्रा में आम का सेवन करें, तो इससे उन्हें लाभ मिल सकता है।

  • आम खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है।
  • आम में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं।
  • आम विटामिन ए से भी भरपूर होता है। इसलिए आम को आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना गया है।
  • आम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं।

आम खाने का सही समय क्या है?

  • आम को खाली पेट खाने से बचना चाहिए।
  • आप आम का सेवन स्नैक्स के रूप में कर सकते हैं।
  • लंच एक घंटे बाद भी आम खाना बेहतर माना जाता है।
  • आम खाने के थोड़ी देर बाद तक कोई अन्य मीठा पदार्थ न खाएं, इसके आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा।

डायबिटीज रोगी आम खाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप डायबिटीज रोगी हैं और आम खाने के शौकीन हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे-

  • आम का सेवन एक साथ ज्यादा मात्रा में करने से बचें। ज्यादा आम खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है।
  • आम को सीधे तौर पर खाएं। आम का जूस या शेक पीने से फाइबर कम हो जाता है और इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है।
  • आम को अकेले खाने से बचें। इसके साथ, प्रोटीन और फाइबर इनटेक भी करें। इससे शुगर स्तर तेजी से नहीं बढ़ेगा।
  • ज्यादा पके और मीठे आम खाने से परहेज करें।

Disclaimer: डायबिटीज रोगी आम खा सकते हैं। लेकिन, इन लोगों को आम का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। ज्यादा आम खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और डायबिटीज रोगियों की दिक्कत बढ़ सकती है। वहीं, आपको खाली पेट आम खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आम खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More