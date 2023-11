सुुबह उठने के बाद इतनी देर में खा लें ब्रेकफास्ट वर्ना लिवर को होगा नुकसान, जानें नाश्ते का सही समय

जानें सुबह नाश्ता खाने से जुड़े सबसे जरूरी नियम जो आपको दिन के पहले मील से ना केवल भरपूर पोषण प्राप्त करने में मदद करेगा और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी बचाएगा।

Right Time To Eat Breakfast: सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट दिन के अन्य मील्स की तुलना में हल्का होता है लेकिन, इसमें भरपूर न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण है। सुबह का नाश्ता खाने से आपको दिन भर के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती है और आपको अपने दिनभर के कार्य करने में आसानी होती है। लेकिन, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि सुबह ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए। आइए जानें सुबह नाश्ता खाने से जुड़े सबसे जरूरी नियम जो आपको दिन के पहले मील से ना केवल भरपूर पोषण प्राप्त करने में मदद करेगा और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी बचाएगा। (Breakfast tips for optimum health in Hindi.)

सुबह कब करना चाहिए नाश्ता?

जानकारों के अनुसार सुबह उठने के बाद एक घंटे के भीतर ही आपको अपना नाश्ता कर लेना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और इससे मसल्स को भी कम नुकसान होगा। सुबह जल्दी नाश्ता करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आपको दिन में बार-बार भूख नहीं लगती और आप अनहेल्दी चीज़ों के लिए लालच को कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि, नाश्ते में देरी करने से दिन में आपको बहुत अधिक थकान महसूस हो सकती है और इससे आपका दिन भी खराब हो सकता है।

ब्रेकफास्ट स्किप करने वालों को हो सकते हैं ये नुकसान

जिन लोगों को सुबह भूख नहीं लगती उन्हें लिवर और गट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए, इस तरफ ध्यान दें। सुबह जब आप कुछ खाते हैं तो इससे आपकी डाइजेस्टिव पॉवर बढ़ती है और इससे आपका लिवर भी उत्तेजित होता है। सुबह नाश्ता ना करने से आपके गट और लिवर की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।

नाश्ता ना करने से ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है।

कैसा नाश्ता करना चाहिए

सुबह के नाश्ते में प्रोटीन, हेल्दी फाइबर और गुड फैट्स के साथ-साथ लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स का सेवन करें।

प्रोसेस्ड और पैकेटबंद फूड्स का सेवन ना करें।

मैदा, सिम्पल कार्ब और शक्कर वाले फूड्स का सेवन ना करें।

खाली पेट चाय या कॉफी पीने से बचें।

इसी तरह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स से परेशान लोगों को सुबह दूध और डेयरी प्रॉडक्ट्स का सेवन नहीं करना चाहिए।