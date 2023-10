हेल्दी होने के बावजूद भी ब्रेकफास्ट में नहीं खानी चाहिए ये चीजें, जानें कैसा नाश्ता आपको बना रहा बीमार

What not to eat in breakfast: ब्रेकफास्ट में हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिनके हेल्दी होने के बावजूद भी उनका सेवन सुबह के समय यानी ब्रेकफास्ट में करना अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है।

Healthy foods that should not be eaten in breakfast: हेल्दी रहने के लिए सही डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कई बार सही और हेल्दी फूड भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा आमतौर पर तब भी हो सकता है, जब आप गलत समय पर डाइट लेते हैं। ब्रेकफास्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी भोजन का समय है, क्योंकि इस समय शरीर सुबह के समय खूब मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इसलिए सुबह के खाने यानी ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी डाइट लेने की ही सलाद दी जाती है। लेकिन साथ ही में आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कुछ प्रकार के हेल्दी फूड आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका ब्रेकफास्ट के समय सेवन करना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक हो सकता है।

1. खट्टे फल (Citrus fruits for breakfast)

फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें खूब मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन सुबह के खाने यानी ब्रेकफास्ट में इसे अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को खाली पेट सिट्रस फ्रूट खाने से सीने में जलन, गैस व अन्य समस्याएं होने लगती हैं।

2. हाई शुगर फूड्स (Sugary foods for breakfast)

घर पर हम बहुत सी ऐसी हेल्दी चीजें बनाते हैं, जिनमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है जैसे खीर आदि। शुगर फूड्स होने के बाद भी घर पर बनी ये चीजें काफी हेल्दी होती हैं, लेकिन सुबह के समय इनका सेवन करना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि खाली पेट में जाकर यह शुगर की मात्रा बढ़ा देता है।

3. सफेद ब्रेड (White bread for breakfast)

ज्यादातर लोग सुबह के समय हैवी डाइट लेना पसंद नहीं करते हैं और उससे बचने के लिए ब्रैड जैसी चीजों को अपने नाश्ते में ले लेते हैं। लाइट डाइट के लिए ब्रैड हेल्दी ऑप्श है, लेकिन व्हाइट ब्रैड आपके स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। सफेद ब्रैड मैदे से बना होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। शरीर का वजन कम करने के लिए सफेद ब्रैड का थोड़ा बहुत सेवन करना हेल्दी हो सकता है, लेकिन इससे आपकी सेहत को कई अन्य नुकसान हो सकते हैं।

4. पैकिंग वाले फूड्स (Packaged foods for breakfast)

खासतौर पर जो लोग जॉब करते हैं और घर से दूर रहते हैं, उनके पास सुबह खाना तैयार करने का समय नहीं होता है। ऐसे में लोग डिब्बाबंद फूड्स या बाहर तैयार किए जाने वाले फूड्स का ऑप्शन लेकर चलते हैं। लेकिन क्या आपको बता दें कि सुबह के समय पैकिंग वाले फूड्स का सेवन करना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत से ऐसे फूड्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हेल्दी रहते हैं लेकिन उनका सेवन करना अच्छा विकल्प नहीं है।

5. फ्रूट स्मूदी (Fruit smoothies for breakfast)

फलों से तैयार की गई स्मूदी भी एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह के समय इसका सेवन करना बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समूदी में अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन देखा गया है कि प्रोटीन कम ही मात्रा में मिल पाता है। वहीं ब्रेकफास्ट के लिए प्रोटीन से भरपूर फूड्स का सेवन करना बहुत जरूरी है।

